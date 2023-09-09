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Неймар стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии, обогнав Пеле

вчера, 08:16

Нападающий Неймар отметился дублем за сборную Бразилии в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Боливии (5:1).

Таким образом, форвард забил свой 78-й и 79-й голы в составе «селесао». Неймар стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обогнав Пеле, на счету которого 77 голов.

При этом Неймар провёл за Бразилию 125 матчей, а Пеле — 91.

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Бразилия  Неймар  Пеле
Перевод с Твиттер SportsCenter Фото: Твиттер Неймара
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:01
Почему Пеле не сыграл за сборную больше матчей? Насчёт долголетия лауреаты нобелевской премии шутят, что не так важно велико ли твоё открытие, как сумеешь ли ты дожить до премии.
Rattlehead
Rattlehead ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Трехкратный чемпион мира — вот это достижение, которое с большой долей вероятности никто никогда не то что не превзойдет, но и не повторит. А рекорд по голам - так, утешительный приз.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:15
Если глянуть в архивы тут в комментах (да в любой соц.сети) можно вспомнить как его любили в Барсе. "Он круче Роналдиньо!" "Все, Месси можно проводить из клуба, Неймар новая десятка! Следующие 7-8 ЗМ точно его!" Какой же глупый выбор сделал перейдя в ПСЖ. Сейчас был купался в лучах славы и в деньгах даже больше чем сейчас заработал
баск
баск
вчера в 16:42, ред.
Приспичило вчера ночью посмотреть этот матч, но не из-за Неймара, а просто
на сборную Бразилии в целом, давно не видел..
Насчёт же Неймара- слишком много шума по поводу этого его достижения, кмк)

Рекорд-то сугубо местечковый, т.к. до КриРо и Месси обоим далековато.
Причём, даже в самОй Бразилии это достижение не считается официальным рекордом, поскольку на уровне национальной Федерации там в этот зачёт идут также матчи сборной против клубов, с учётом которых у Пеле забито 95..

Конкретно о матче-
Неймар провёл его очень неровно, несмотря на слабость боливийцев.
В дебюте игры запорол пенальти, а на 90 мин. столь же бездарно запустил
в молоко стандарт из площади дуги штрафной.
С такой позиции игрок его уровня должен в створ как рукой класть..

В общем, мировым рекордистом ему не быть)
амурец
амурец
вчера в 15:39
Обогнать Пеле не возможно он король
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:32, ред.
Глядя на его игру и технический арсенал, хочется верить, что последнее слово на поле он ещё не сказал.
Конечно трудно не согласиться со многими в том, что сторонние факторы, собственные амбиции, вкупе с общим (слабым) развитием, непомерно отдалили этого человека от тех лавров, которые он заслуживал..., однако ЧМ в Катаре он провёл хорошо и практически вывел сборную в 1/2 финала, если бы ... Ну да ладно.
Будем надеяться, что порох в пороховницах ещё имеется и до следующего мундиаля бразилец, по физ. кондициям, дотянет.

P.S. Тут многие, на фоне Пеле, опускают Нея ниже плинтуса. Такое себе занятие... Понятно, что Король круче, однако в десятку бразильских дарований укротителя Кожаного за всю историю, этот чудик точно входит.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:31
Роналду был лучшим в любом поколении, не в моменте,а на дистанции
salleeh
salleeh
вчера в 14:19
Пеле играл в настоявший футбол, а этот с серьгами в ушах – клоун-жонглер, язык не поворачивается назвать его футболистом…
Иоганн
Иоганн ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:56
Согласен. Сейчас шансов забить за сборную много больше, чем прежде, поскольку сборная играет гораздо чаще
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:33
Неймар вчера играл с желанием вписать свое имя в историю Бразилии и это ему удалось. Что сказать, как бы кто не относился к Неймару, но все же рекорд имеется, и вряд ли кто то побьет его достижение, тем более, что он его еще будет улучшать! Рекорд Пеле пал, но имя его вечно!!! И никакие Неймары и прочее егт не затмят
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:20
Раньше труднее было забивать чем сейчас
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:17, ред.
Очень важная дописка в последнем абзаце про количество матчей. Современные игроки бьют рекорды зачастую не потому, что они лучше, а потому, что играют значительно больше игр.

Был бы Роналду рекордсменом ЛЧ, если бы в 50-60 годах играли в турнире не 9-ть матчей, а 13-ть как сейчас. А это почти в полтора раза больше. Естественно, что шансов намного больше стать лучшим бомбардиром.
Сборных тоже самое касается, уже из пальца турниры высасывают, как Лига Наций. Она заменила товарищеские встречи. Только вот в "товарняках" мячи в зачёт официальный не шли, а в Лиге Наций идут.

Современных футболистов делают не только талант, но и обстоятельства, которые в угоду заработка в основном дают больше возможностей нынешним игрокам на достижение рекордов. Поэтому я бы не стал по титулу "лучший бомбардир в истории сборной" говорить что это её лучший игрок, Неймар и правой ноги Пеле не стоит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:58
Он ещё молод,у него всё впереди!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:17
Молодец ..
p6be68wr8uzc
p6be68wr8uzc
вчера в 09:49
Рядом с Пеле его даже близко бы не поставил
протон
протон
вчера в 08:43
Удивительный персонаж. По сути после Барсы завершил клубную топ-карьеру и ПСЖ (а сейчас Хиляль будет таким клубом) использовал как клуб в котором держит себя в форме, чтобы пахать за сборную. За клуб, где бешенные деньги рубит не пашет, а за сборную, за герб так сказать жилы рвёт во всех смыслах.
И ведь за сборную действительно пашет и никогда к нему вопросов там нет. И рекорды ставит которые при нём возможно биты не будут, как сделал Пеле.
И ведь что было бы, если бы он и в клубах постоянно пахал, тренировался и в целом вёл себя как профи. Глядишь и не получал бы травмы в той же сборной в самый нужный для команды момент.
Удивительный или даже сказочный человек этот Неймар.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:31
Смотрел матч и очень не хотелось поздравлять Неймара с этим достижением.
Нет, не потому, что он этого не достоин, а чисто по его игре в этом матче.
Неймар в первом тайме запомнился лишь тем, что как обычно симулировал, брал неоправданно игру на себя, не видел партнёров и отвратительно пижонски исполнил пенальти, вратарь даже не напрягался когда его поймал.
Неймар мог стать великим игроком, но в памяти болельщиков он останется как симулянт, а данный рекорд особо никто и вспоминать не будет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:28
А на ЧМ облажался.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:27
Неймар согласился быть в тени Месси.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:27
Пеле все равно Король, а Неймар подручный гнома.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:25
А вторым Пеле так и не стал.
Elliada
Elliada
вчера в 08:22
Поздравляю с достижением. Хоть так вписал себя в историю сборной. А ведь когда-то на него были большие надежды. В итоге, набил статистику и всё.
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