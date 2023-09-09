Неймар стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии, обогнав Пеле

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вчера, 08:16

Нападающий отметился дублем за сборную Бразилии в матче отбора к ЧМ -2026 против сборной Боливии (5:1).

Таким образом, форвард забил свой 78-й и 79-й голы в составе «селесао». Неймар стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обогнав , на счету которого 77 голов.

При этом Неймар провёл за Бразилию 125 матчей, а Пеле — 91.