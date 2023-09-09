Неймар стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии, обогнав Пеле

Нападающий Неймар отметился дублем за сборную Бразилии в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Боливии (5:1).
Таким образом, форвард забил свой 78-й и 79-й голы в составе «селесао». Неймар стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, обогнав Пеле, на счету которого 77 голов.
При этом Неймар провёл за Бразилию 125 матчей, а Пеле — 91.
Был бы Роналду рекордсменом ЛЧ, если бы в 50-60 годах играли в турнире не 9-ть матчей, а 13-ть как сейчас. А это почти в полтора раза больше. Естественно, что шансов намного больше стать лучшим бомбардиром.
Сборных тоже самое касается, уже из пальца турниры высасывают, как Лига Наций. Она заменила товарищеские встречи. Только вот в "товарняках" мячи в зачёт официальный не шли, а в Лиге Наций идут.
Современных футболистов делают не только талант, но и обстоятельства, которые в угоду заработка в основном дают больше возможностей нынешним игрокам на достижение рекордов. Поэтому я бы не стал по титулу "лучший бомбардир в истории сборной" говорить что это её лучший игрок, Неймар и правой ноги Пеле не стоит.
Был бы Роналду рекордсменом ЛЧ, если бы в 50-60 годах играли в турнире не 9-ть матчей, а 13-ть как сейчас. А это почти в полтора раза больше. Естественно, что шансов намного больше стать лучшим бомбардиром.
Сборных тоже самое касается, уже из пальца турниры высасывают, как Лига Наций. Она заменила товарищеские встречи. Только вот в "товарняках" мячи в зачёт официальный не шли, а в Лиге Наций идут.
Современных футболистов делают не только талант, но и обстоятельства, которые в угоду заработка в основном дают больше возможностей нынешним игрокам на достижение рекордов. Поэтому я бы не стал по титулу "лучший бомбардир в истории сборной" говорить что это её лучший игрок, Неймар и правой ноги Пеле не стоит.