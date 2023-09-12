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Карпин больше всех потратил на трансферы среди тренеров РПЛ

вчера, 16:18

Портал Transfermarkt опубликовал список тренеров, потративших наибольшее количество денег на трансферы за свою карьеру.

Среди наставников клубов Российской Премьер-Лиги на первом месте оказался Валерий Карпин, который ранее работал в турнире со «Спартаком», а ныне возглавляет «Ростов». Общие затраты составили 246,06 млн евро. Вторую строчку занял Сергей Семак («Уфа», «Зенит») — 223,69 млн. Замкнул тройку Лучано Спаллетти («Зенит») — 185,66 млн.

Карпин больше всех потратил на трансферы среди тренеров РПЛ

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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:56
Там кабинетные не учтутся все равно
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:37
считаю расформировать сборную. толку от игр нет. деньги перенаправить на развитие академий. просто ни о чем получая зп жируют.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 21:10
Неужели есть еще валераверующие?
29081985
29081985
вчера в 20:34
Ну хоть где-то занял первое место))
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:32
Я разве что-то писал об эффективности потраченных денег ???
Это Протон написал об эффективности.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:21
Посмотри, сколько потратили на трансферы все тренеры Зенита в сумме, а не так, как Карпин, единыжды и ты получишь ответ, где будет больше эффект.
протон
протон
вчера в 19:50
Это не показатель их эффeктивности. Для того что бы оценить качество тренера через трансферы, нужно рaзделить сyмму на число лет работы в РПЛ и ввести кoэффициент на занятые места. А то так получается, что Мaнчини самый эффeктивный, хотя он провалился в РПЛ с треcком.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:58
А где же титулы, талантливый...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:56
Спартаковские деньги он тратил не жалея.
adekvat
adekvat ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 18:54
И одна, и вторая.
adekvat
adekvat
вчера в 18:54
Карпин количеством берет, скупает по дешевке оптом, он и в сборную кого только не вызывал.
vova505
vova505
вчера в 18:44
Интересно

А играет команда Карпина как-то не очень
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:26
Гвардиола потратил, Карпин потратил... Может, всё - таки не они, а владельцы команд ?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:35
В этом сезоне Ростов потратил всего 1 евролям на покупку Иранца Моххеби
1 евролям это самые маленькие затраты на трансферы среди всех команд РПЛ
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:16
Очень странная арифметика от трансфермаркета . Вообще не верю, от слова Абсолютно. А если учесть то что в Ростове не играет ни один легионер , а в Зените их уже который год становится всё больше, то математика от Трансфермаркета выглядит как какой-то бред.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:02
Неплохо было бы указать тогда сколько тренер заработал на еврокубках, титулах с учётом потраченных денег.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:34
Валера - русский Гвардиола.

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:32
Самый затратный тренер, возле трофеев которого стоит прочерк, руководит нашей сборной, логично))
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:30
О как... оказывается Карпуша умудрился Семака заткнуть за пояс....:)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:28
Всё-таки, значит, Федун был неправ, когда сказал, что потратил на Пуделя 250 миллионов, а тот не смог чемпионство выиграть))

Но тут сложно подсчитать реальную стату, когда Семак Суторминых по 50 тысяч брал))
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:27, ред.
Карпин же только с одним Спартаком потратил 250млн?)) Помню это в эфире у Черданцева обсуждали)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:26
Это больше похоже кто больше всех "отмыл" денег.
Карпин потратил столько денег, а ничего не выиграл.
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