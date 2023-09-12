Карпин больше всех потратил на трансферы среди тренеров РПЛ

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вчера, 16:18

Портал Transfermarkt опубликовал список тренеров, потративших наибольшее количество денег на трансферы за свою карьеру.

Среди наставников клубов Российской Премьер-Лиги на первом месте оказался , который ранее работал в турнире со «Спартаком», а ныне возглавляет «Ростов». Общие затраты составили 246,06 млн евро. Вторую строчку занял Сергей Семак («Уфа», «Зенит») — 223,69 млн. Замкнул тройку Лучано Спаллетти («Зенит») — 185,66 млн.