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Нолито намерен завершить карьеру

вчера, 20:55

Экс-нападающий «Барселоны», «Сельты», «Севильи» и ряда других клубов Нолито объявил о желании завершить карьеру. В своих соцсетях футболист написал:

Я обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций, которые трудно выразить. Настал момент, когда мне приходится попрощаться с делом, которое было моей страстью в течение стольких лет — футболом. Мне повезло наслаждаться этим великолепным видом спорта на высшем уровне, который позволил мне испытать столько всего и навсегда сохранить бесчисленные воспоминания. Отдельное спасибо моей семье за поддержку с первого до последнего дня.

Спасибо тебе огромное, футбол! Прощайте!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:38
Ждем, конда Обнулито уйдет
zpstw5db33jp
zpstw5db33jp
вчера в 21:50
Никто думаю не заметит такую потерю, а такой момент будет у каждого
Гость
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