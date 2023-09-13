Нолито намерен завершить карьеру

Экс-нападающий «Барселоны», «Сельты», «Севильи» и ряда других клубов объявил о желании завершить карьеру. В своих соцсетях футболист написал:

Я обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций, которые трудно выразить. Настал момент, когда мне приходится попрощаться с делом, которое было моей страстью в течение стольких лет — футболом. Мне повезло наслаждаться этим великолепным видом спорта на высшем уровне, который позволил мне испытать столько всего и навсегда сохранить бесчисленные воспоминания. Отдельное спасибо моей семье за поддержку с первого до последнего дня.

Спасибо тебе огромное, футбол! Прощайте!