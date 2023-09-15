«Пари НН» внёс Юрана в заявку на матч с «Динамо»

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вчера, 18:23

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, сможет ли главный тренер команды принять участие в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо».

Мы внесли Сергея Николаевича в заявку на матч с «Динамо». Но пока неизвестно, сможет ли он руководить командой. Решение может принять только он сам.

Ранее сообщалось, что специалист накануне был выписан из больницы, но продолжает амбулаторное лечение.

Встреча между «Динамо» и «Пари НН» пройдёт сегодня в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.