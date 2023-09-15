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«Пари НН» внёс Юрана в заявку на матч с «Динамо»

вчера, 18:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, сможет ли главный тренер команды Сергей Юран принять участие в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо».

Мы внесли Сергея Николаевича в заявку на матч с «Динамо». Но пока неизвестно, сможет ли он руководить командой. Решение может принять только он сам.

Ранее сообщалось, что специалист накануне был выписан из больницы, но продолжает амбулаторное лечение.

Встреча между «Динамо» и «Пари НН» пройдёт сегодня в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 20:35
С Победой фк ДИНАМО!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:46
Зачем ему это,начнёт нервничать и снова попадёт в больницу!
hnme737fcbn8
hnme737fcbn8
вчера в 18:42
Отличная новость, здоровья Сергею
Capral
Capral
вчера в 18:34
И с ним, и без него- Пари проиграет, или ДИНАМО выиграет- это всёравно. ДИНАМО сильнее и значительно, а значит- только побеДа!!!
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