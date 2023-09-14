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В «Зените» объяснили исключение Ерохина из заявки на сезон

вчера, 15:18

В пресс-службе «Зенита» ответили на вопрос о причинах исключения полузащитника Александра Ерохина из заявки на сезон РПЛ.

Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита-2» могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:24
Все гораздо проще. У нас полно госкорпораций, где денег немерено. Но только во главе Газпрома находится фанат футбола и Зенита. А другие первые лица госкорпораций ( Костин, Белозеров, Чемезов и др. )к футболу равнодушны. А у нас в РФ первые лица распоряжаются госденьгами по своему усмотрению и без проблем. Поэтому реально в стране около 30 % бюджетных денег расходуется не целевым способом. этим бороться бесполезно.
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:51
Думаю, что его вытеснил Изидор.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:49
Добавлю - Автодром «Игора Драйв» - лучший комплекс в России. Что до Аналитика, то не сетуй на него. Его снедает чёрная зависть. Она и заставляет его с друзьями так пристально следить за расходами Газпрома
lotsman
lotsman
вчера в 19:07
Любитель заниматься бухгалтерией?) А около какой Игоры находится спортцентр? Я, например, знаю только спортцентр Ижора, в Колпино, так там нет ресторанов. Ещё есть всесезонный курорт "Игора", но он к Газпрому не относится. Там есть ресторан, и не один а несколько, на любой вкус и кошелёк. Там есть ресторан авторской кухни, но какие в нём цены, я не знаю. Меня больше интересуют горнолыжные трассы и бассейн.
112910415
112910415
вчера в 18:52
ну что ... солидно, круто
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:32
В "Зените" сквозняк...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:20
Что бы заявить кого-то ненужного, нужно отзаявить кого-то ненужного...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Сравните игорский средний чек с московскими ресторанами....и спортшколами....
И улыбнитесь....

Нет большей концентрации денежных средств чем в Москве....
Может в Игоре круче чем в Барвихе ???

Газпром хоть что то делает...и не только в Питере....в отличии от просто осваивателей средств....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:05
Пока Газпром будет всю власть в стране содержать, так и будет. Газпром - это государство в государстве , там свои законы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:40
Неплохо "Зенит-2" усиливается, средняя зарплата во второй Лиге 70-80 тыс рублей (на официальном сайте "Динамо" Брянск приводится), весь бюджет "Динамо" Брянск 80 миллионов на год, а "Зенит-2" заявляет игрока с зарплатой 1.8-2 миллиона евро (по разным источникам), т.е. на него одного уйдёт 2.5 бюджета "Динамо" Брянск.

Что же, "Газпром" может себе позволить, в этом году он вообще развернулся, самую дорогую школу Питера как раз открыли (только для детей из "Газпрома") и спортцентр около Игоры с рестораном, где средний чек около 10 тыс рублей)

Как говорится, есть Россия, а есть "Газпром".
протон
протон
вчера в 16:11
Думаю, что половина клубов РПЛ с удовольствием взяла бы к себе Ерохина
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56
Началось в деревне утро . Что-то тут не ладное.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:54
Похоже решили урезать ему зарплату, а он отказался.
Гость
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