В «Зените» объяснили исключение Ерохина из заявки на сезон

В пресс-службе «Зенита» ответили на вопрос о причинах исключения полузащитника Александра Ерохина из заявки на сезон РПЛ.
Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2. Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита-2» могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду «сине-бело-голубых».
Что же, "Газпром" может себе позволить, в этом году он вообще развернулся, самую дорогую школу Питера как раз открыли (только для детей из "Газпрома") и спортцентр около Игоры с рестораном, где средний чек около 10 тыс рублей)
Как говорится, есть Россия, а есть "Газпром".
Что же, "Газпром" может себе позволить, в этом году он вообще развернулся, самую дорогую школу Питера как раз открыли (только для детей из "Газпрома") и спортцентр около Игоры с рестораном, где средний чек около 10 тыс рублей)
Как говорится, есть Россия, а есть "Газпром".