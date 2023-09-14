В «Зените» объяснили исключение Ерохина из заявки на сезон

В пресс-службе «Зенита» ответили на вопрос о причинах исключения полузащитника из заявки на сезон РПЛ .

Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ -2. Однако у команд сквозная заявка – абсолютно все игроки «Зенита-2» могут в случае необходимости выйти и сыграть за главную команду «сине-бело-голубых».