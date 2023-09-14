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«Зенит» исключил из заявки в Премьер-Лиге Ерохина

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Romeo 777
Romeo 777 ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 22:55
Если в РПЛ не нужен, то в Турции тем более…
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:19
За ненадобностью могли бы и в РПЛ в аренду отдать...парень неплох для своих 33-х.....

При самой медленной Лиги во вселенной без напрягов можно до 35-ти играть....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:10
Что то рано его Зенит списал,неплохо же играл.
MishaBigdan
MishaBigdan ответ Serious94 (раскрыть)
вчера в 16:43
в зените-2
adekvat
adekvat
вчера в 16:31
Интересно где он скоро окажется.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:23, ред.
Ерохин в Спартак к земляку Соболеву пойдёт.
Оба барнаульцы. Хорошая связка будет.))
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:20
В Турцию пускай катит
Там будет спрос на него
ZenCh1
ZenCh1 ответ tv8szkar3gqw (раскрыть)
вчера в 15:10
Сани - это транспортное средство)) Правильнее было написать "Саням не нашлось места в составе"
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:08
Нам бы его
Serious94
Serious94
вчера в 14:31
Неужели от баласта начали избавляться. Его выкинуть надо было ещё года этак 3 назад.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 14:30
Просто зарегистрировали за Зенит-2, т.к. в заявке должно быть не более 25 игроков.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:28
Неожиданно
протон
протон
вчера в 14:20
На первый взгляд неожиданно, но справедливо, он перестал приносить пользу, да и возраст даëт о себе знать. Зенит как и любой клуб это не благотворительный фонд, просто так денег не платят. В этом сезоне даже больше играл, чем прежде. Единственное объяснение, что у него в этом году контракт заканчивается и вряд ли Зенит предложил бы ему контракт больше года и то не факт. Возможно, какой-то клуб предложил контракт на 3 года и клуб пошёл на встречу.
Жестокая действительность профессионального спорта.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:16
пора на пенсию
tv8szkar3gqw
tv8szkar3gqw
вчера в 14:14
Сани не нашлось место в составе
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