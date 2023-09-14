«Зенит» исключил из заявки в Премьер-Лиге Ерохина

«Зенит» исключил из заявки команды в РПЛ полузащитника Александра Ерохина.
В России трансферное окно закрывается 14 сентября.
За клуб футболист выступает с 2017 года.
«Зенит» исключил из заявки команды в РПЛ полузащитника Александра Ерохина.
В России трансферное окно закрывается 14 сентября.
За клуб футболист выступает с 2017 года.
При самой медленной Лиги во вселенной без напрягов можно до 35-ти играть....
При самой медленной Лиги во вселенной без напрягов можно до 35-ти играть....
Оба барнаульцы. Хорошая связка будет.))
Оба барнаульцы. Хорошая связка будет.))
Там будет спрос на него
Там будет спрос на него
Жестокая действительность профессионального спорта.
Жестокая действительность профессионального спорта.