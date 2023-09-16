ЦСКА пропустил в девяти матчах подряд в РПЛ

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вчера, 16:48

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «армейцы» пропустили в девяти матчах подряд в РПЛ , в последний раз у ЦСКА была серия хуже в 1994 году (11 матчей).