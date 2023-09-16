ЦСКА пропустил в девяти матчах подряд в РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «армейцы» пропустили в девяти матчах подряд в РПЛ, в последний раз у ЦСКА была серия хуже в 1994 году (11 матчей).
«Армейцы» – единственный клуб в этом сезоне РПЛ, который забивал и пропускал в каждом туре.
Хотя оно, казалось бы, на поверхности - кто первый на мяче или кто владеет мячом, тот и прав. Чего тут гадать?
И вот фол Роши на желтую карточку, которая становится красной. Роша же выигрывает борьбу - первый успевает к мячу и выбивает его. После чего действительно наступает на ногу игрока Самары. Но это же единый эпизод, а не два разных. Почему считается, что это Роша наступил, а не игрок Крыльев Советов ударил по ноге Роши? Потому что самарцу больно, а Роше нет? Это критерий? Потому что нога Роши сверху, а самарца снизу? Есть такое правило? А почему нельзя снизу пнуть по ноге соперника? Ну, можно же - просто неудачно получилось, нога пинающего оказалась под ногой соперника.
Еще раз - как определить, кто кого ударил? Должно быть правило, а не угадайка.
Хотя оно, казалось бы, на поверхности - кто первый на мяче или кто владеет мячом, тот и прав. Чего тут гадать?
И вот фол Роши на желтую карточку, которая становится красной. Роша же выигрывает борьбу - первый успевает к мячу и выбивает его. После чего действительно наступает на ногу игрока Самары. Но это же единый эпизод, а не два разных. Почему считается, что это Роша наступил, а не игрок Крыльев Советов ударил по ноге Роши? Потому что самарцу больно, а Роше нет? Это критерий? Потому что нога Роши сверху, а самарца снизу? Есть такое правило? А почему нельзя снизу пнуть по ноге соперника? Ну, можно же - просто неудачно получилось, нога пинающего оказалась под ногой соперника.
Еще раз - как определить, кто кого ударил? Должно быть правило, а не угадайка.
Акинфеев хорош, играет как в лучшие годы, центра защиты хорошей нет , левого защитника тоже нет
Акинфеев хорош, играет как в лучшие годы, центра защиты хорошей нет , левого защитника тоже нет