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ЦСКА пропустил в девяти матчах подряд в РПЛ

вчера, 16:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «армейцы» пропустили в девяти матчах подряд в РПЛ, в последний раз у ЦСКА была серия хуже в 1994 году (11 матчей).

«Армейцы» – единственный клуб в этом сезоне РПЛ, который забивал и пропускал в каждом туре.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:06
Если игрок бьёт подъемом стопы по подошве другого игрока, то это накладка со стороны игрока, чья нога сверху.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:55
А по факту то что большие проблемы с составом известно давно, , трамва дивеева еще больше усугубила проблемы и набабкин центрбэк не от хорошей жизни
Акинфеев хорош, играет как в лучшие годы, центра защиты хорошей нет , левого защитника тоже нет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:36
Это Акинфеев ностальгирует по лиге чемпионов и своему вечному "рекорду" по пропущенным голам.
протон
протон
вчера в 18:09
У меня вопрос к судьям. Любой фол в ногах - это столкновение ног двух футболистов. Как они определяют, что нога футболиста А ударила по ноге футболиста Б, а не наоборот? Из того, что мы видим, получается, что это трактуется субъективно - как глаз судьи увидит, так и он и решит. Нет правила!
Хотя оно, казалось бы, на поверхности - кто первый на мяче или кто владеет мячом, тот и прав. Чего тут гадать?
И вот фол Роши на желтую карточку, которая становится красной. Роша же выигрывает борьбу - первый успевает к мячу и выбивает его. После чего действительно наступает на ногу игрока Самары. Но это же единый эпизод, а не два разных. Почему считается, что это Роша наступил, а не игрок Крыльев Советов ударил по ноге Роши? Потому что самарцу больно, а Роше нет? Это критерий? Потому что нога Роши сверху, а самарца снизу? Есть такое правило? А почему нельзя снизу пнуть по ноге соперника? Ну, можно же - просто неудачно получилось, нога пинающего оказалась под ногой соперника.
Еще раз - как определить, кто кого ударил? Должно быть правило, а не угадайка.
Jocket
Jocket
вчера в 17:12
Пенсионеров много в штрафной, наверное.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:54
В обороне как то не очень... Хорошо, что Агапов подошёл...
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