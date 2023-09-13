Ди Мария сравнялся с Марадоной по голевым пасам за сборную Аргентины .

1694615737

вчера, 17:35

Полузащитник сборной Аргентины отдал 26-ю голевую передачу в составе национальной команды. Это произошло в матче отбора на чемпионат мира 2026 против Боливии (3:0).

В этом поединке футболист отличился двумя ассистами. Теперь в активе хавбека 26 голевых пасов, он сравнялся по этому показателю с Диего Марадоной и уступает лишь Лионелю Месси (54).

Ранее сообщалось, что Ди Мария может закончить карьеру в сборной Аргентины в 2024 году.