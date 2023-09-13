Ди Мария сравнялся с Марадоной по голевым пасам за сборную Аргентины .

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария отдал 26-ю голевую передачу в составе национальной команды. Это произошло в матче отбора на чемпионат мира 2026 против Боливии (3:0).
В этом поединке футболист отличился двумя ассистами. Теперь в активе хавбека 26 голевых пасов, он сравнялся по этому показателю с Диего Марадоной и уступает лишь Лионелю Месси (54).
Ранее сообщалось, что Ди Мария может закончить карьеру в сборной Аргентины в 2024 году.
Но есть одно Но Вот и примерная разница между Лео и Диего.
Хотя нет, если взять количество голов за карьеру там будет трехкратное превосходство.
По количеству трофеев четырехкратное.
Да и за сборную Лео выиграл на 1 трофей больше. Если учитывать олимпиаду, то на 2.
Хотя Диего все таки превзошел Месси в одном - он взял Кубок УЕФА, а Месси в таком турнире даже не участвовал.
Диего подставил сборную в 1982 (удаление) и в 1994 (дисквал за наркоту). Так что близко с Месси не стоит.
До кучи - Диего не выиграл Копа Америка. В сборной закончил с позором в 1994 в возрасте 34 года. Месси сыграет на Копа-24 в возрасте 37 лет.
рекорд по ассистам
Лионель Месси - 361
Ференц Пушкаш - 359
Йохан Кройф - 358
Лео Месси единственный футболист в истории, кто выигрывал Золотую Бутсу и при этом становился лучшим ассистентом в топ-5 Европы, а Лео это делал 2 раза!!!
Но есть одно Но Вот и примерная разница между Лео и Диего.
Хотя нет, если взять количество голов за карьеру там будет трехкратное превосходство.
По количеству трофеев четырехкратное.
Да и за сборную Лео выиграл на 1 трофей больше. Если учитывать олимпиаду, то на 2.
Хотя Диего все таки превзошел Месси в одном - он взял Кубок УЕФА, а Месси в таком турнире даже не участвовал.
Диего подставил сборную в 1982 (удаление) и в 1994 (дисквал за наркоту). Так что близко с Месси не стоит.
До кучи - Диего не выиграл Копа Америка. В сборной закончил с позором в 1994 в возрасте 34 года. Месси сыграет на Копа-24 в возрасте 37 лет.
рекорд по ассистам
Лионель Месси - 361
Ференц Пушкаш - 359
Йохан Кройф - 358
Лео Месси единственный футболист в истории, кто выигрывал Золотую Бутсу и при этом становился лучшим ассистентом в топ-5 Европы, а Лео это делал 2 раза!!!
Я думаю что он сумеет превзойти ещё и свой рекорд и рекорд Марадоны . На мой субъективный взгляд Ди Мария является одним из самых недооценённых игроков современного футбола , который так и не нашёл свой клуб, чтобы в полной мере раскрыть свой талант . Мне всегда нравилась его игра , его технические данные, его неординарные действия. Почему-то мне напомнил игру великого на мой взгляд игрока Тбилисского Динамо Давида Кипиани времён СССР, которого называли профессором, старое поколение болельщиков его точно помнят по играм Динамо Тбилиси и сборной СССР . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Ди Мария пожелаю Удачи и не заканчивать с футболом в сборной Аргентины. Всем Добра !
Я думаю что он сумеет превзойти ещё и свой рекорд и рекорд Марадоны . На мой субъективный взгляд Ди Мария является одним из самых недооценённых игроков современного футбола , который так и не нашёл свой клуб, чтобы в полной мере раскрыть свой талант . Мне всегда нравилась его игра , его технические данные, его неординарные действия. Почему-то мне напомнил игру великого на мой взгляд игрока Тбилисского Динамо Давида Кипиани времён СССР, которого называли профессором, старое поколение болельщиков его точно помнят по играм Динамо Тбилиси и сборной СССР . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд. Ди Мария пожелаю Удачи и не заканчивать с футболом в сборной Аргентины. Всем Добра !