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Клаудиньо не собирается уходить из «Зенита»

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Палыч82
Палыч82
вчера в 22:25
"Нас и здесь неплохо кормят!")
pomor45
pomor45
вчера в 18:35
В нём ли дело? Найдётся приличный покупатель и продадут, как Малкома, при обоюдном согласии и удовольствии.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:32
Что влияет?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:25
Да чего кудесники пера пристали с этим вопросом ???
Лавры Дзюбой помеченного журналиста не дают покоя ???
Как будто уход отдельных игроков влияет на чемпионство или нечемпионство Семака....)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:57
Клаудиньо не собирается уходить из «Зенита».
Пока всё не заберу, никуда не уйду !)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:54
Не было и недели, чтобы журналисты Клаудиньо из Зенита выгоняли.
lotsman
lotsman
вчера в 11:36
Уже сколько раз агент отвечал на этот вопрос, а журналистам всё неймётся.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:27
Просто нет хороших предложений.
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