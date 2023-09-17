Клаудиньо не собирается уходить из «Зенита».

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о будущем своего клиента.
Клаудиньо не покинет «Зенит» зимой. Таких планов нет.
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о будущем своего клиента.
Клаудиньо не покинет «Зенит» зимой. Таких планов нет.
Лавры Дзюбой помеченного журналиста не дают покоя ???
Как будто уход отдельных игроков влияет на чемпионство или нечемпионство Семака....)))
Лавры Дзюбой помеченного журналиста не дают покоя ???
Как будто уход отдельных игроков влияет на чемпионство или нечемпионство Семака....)))
Пока всё не заберу, никуда не уйду !)
Пока всё не заберу, никуда не уйду !)