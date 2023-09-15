Зобнин высказался о слухах касательно своего перехода в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий на тему слухов о своём переходе в «Зенит».
Читал книгу перед сном, когда позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом зашёл в мессенджеры: там, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в „Зенит“ собрался?» Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной и таких разговоров со мной никто не вёл. Знаю, что меня публично защитил генеральный директор. К тому же я сам обратился к Реброву, который сразу подтвердил, что это вбросы и обращать на них внимания не стоит.
Роману давно надо было уходить из Спартака, а сейчас больше вопрос не ухода Зобнина в Зенит, а зачем Зобнин сдался Зениту.
Земляк прости, но это объективное мнение, лучше попробуй силы заграницей, пусть не в топ чемпионате, но попробуй в Турции например.
Роману давно надо было уходить из Спартака, а сейчас больше вопрос не ухода Зобнина в Зенит, а зачем Зобнин сдался Зениту.
Земляк прости, но это объективное мнение, лучше попробуй силы заграницей, пусть не в топ чемпионате, но попробуй в Турции например.
И тут со всех сторон голоса, голоса и всё о Зените. И мама позвонила об этом же. Проснулся весь в поту и думаю, к чему бы это? В Спартаке вроде бы всё нормально.
И тут со всех сторон голоса, голоса и всё о Зените. И мама позвонила об этом же. Проснулся весь в поту и думаю, к чему бы это? В Спартаке вроде бы всё нормально.