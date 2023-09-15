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Зобнин высказался о слухах касательно своего перехода в «Зенит»

вчера, 16:27

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий на тему слухов о своём переходе в «Зенит».

Читал книгу перед сном, когда позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом зашёл в мессенджеры: там, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в „Зенит“ собрался?» Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной и таких разговоров со мной никто не вёл. Знаю, что меня публично защитил генеральный директор. К тому же я сам обратился к Реброву, который сразу подтвердил, что это вбросы и обращать на них внимания не стоит.

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:11
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:17
    Воображение Зобнина уже начало рисовать будущее....но тут позвонил Ребров и сказал : "Рома...это вбросы и обращать на них внимания не стоит."
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:20
    Читал книгу, перед сном и не заметил как заснул. И тут голос, откуда то сверху - Ну что, в Зенит собрался, самостоятельно? Меня кииииинуть решиииил, негодник?
    И тут со всех сторон голоса, голоса и всё о Зените. И мама позвонила об этом же. Проснулся весь в поту и думаю, к чему бы это? В Спартаке вроде бы всё нормально.
    YVG
    YVG
    вчера в 19:18
    Зениту Бакаева хватило, ни играть не умеет, ни мыслить.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:52
    Зобнин в последние годы перестал развиваться, на лицо процесс игровой деградации.
    Роману давно надо было уходить из Спартака, а сейчас больше вопрос не ухода Зобнина в Зенит, а зачем Зобнин сдался Зениту.
    Земляк прости, но это объективное мнение, лучше попробуй силы заграницей, пусть не в топ чемпионате, но попробуй в Турции например.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:16
    Такой Зобнин как сейчас- точно Зениту не нужен. За два года у "человека из подворотни",- некогда способный футболист превратился в унылого игрока, неспособного на конструктивный футбол. Вот что значит- оказаться в руках проходимца...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:49
    Эх, Роман... а про скольких слухах о себе ты еще н знаешь...:))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:24
    Зобнину Зенит - понятно.........плох тот чемпион который не мечтает стать многократным чемпионом...

    Скажите зачем Зениту Зобнин ???
    Futurista
    Futurista ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 17:03
    Страшный сон...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:00
    Наверно заснул и это все привидилось!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:59
    Были бы Еврокубки, сейчас об этом разговоров бы не было. А так любой вброс и сразу новость.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:50
    А я думаю,Роме бы это на пользу пошло,и Литвинову
    kzp944zc8euk
    kzp944zc8euk
    вчера в 16:41
    Журналисты пускают слухи, а мы потом читаем
    Гость
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