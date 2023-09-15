Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В ЦСКА прокомментировали срыв трансфера Велингтона

вчера, 19:30

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о несостоявшемся переходе защитника «Сан-Паулу» Велингтона в московский клуб.

Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удалённой медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определённые вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку. В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена и работа будет продолжена с расчётом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зобнин высказался о слухах касательно своего перехода в «Зенит»
Вчера, 16:27
СлухиГлушаков может стать игроком «Спартака» из Костромы
Вчера, 12:22
Агент Гюнтера рассказал, почему игрок не перешёл в ЦСКА
Вчера, 10:35
Агент Конате рассказал об интересе «Ризеспора» к игроку
Вчера, 08:58
СлухиЗащитник «Сан-Паулу» не перейдёт в ЦСКА. Игрок провалил медосмотр
Вчера, 00:37
Три клуба РПЛ интересовались нападающим «Фламенго»
14 сентября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:36
Лучшая новость, пускай Рядно играет, за 8 миллионов этого игрока нельзя было покупать, когда свои готовы играть
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:55
Очередного бразилу новые финансисты мирового уровня отмыть добела не смогли...
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:15
звучит как то так:
ну мы хотели бы стать лучше, но не можем

позор
раздали скаутов спартакам всяким
развалили клуб
набрали балластов
и даже простого негерийца подписать не смогли
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:02
Вот черт побери!).Опять мимо! А мимо ли? А было ли оно? Это мимо?).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:39
Очевидно, что медики Сан - Пауло что то скрыли и трансфер сорвался.
Жаль.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:33, ред.
Игорь испугался,как пить дать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 