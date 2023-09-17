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«Урал» сыграл вничью с «Факелом»

вчера, 15:56
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в матче 8-го тура РПЛ.

За 90 минут команды не отметились забитыми голами.

«Урал» идёт на 5-м месте (13 очков), «Факел» занимает 15-е место (5 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:17
а ведь 2 строчка была так близка!
протон
протон
вчера в 18:05
Правильное решение Ташуева - Саша Беленов в воротах - сыграло свою роль. Почему Евсеев посадил Беленова на скамейку, можно только догадываться. По-моему Беленов - самый недооценённый игрок.
Если честно, думал "Урал" без проблем разберётся с "Факелом", но не тут-то было. Для "Факела" сейчас каждое очко на вес золота и они его добыли.
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:36
"Факел" Ташуева с четырьмя защитниками устоял в Екатеринбурге. "Урал" вновь не смог одолеть аутсайдера дома....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:34
На всякий случай поставил на две оставшие игры на такой исход. Есть чувство, что учавствую в цирке).
Здорово!
stanichnik
stanichnik ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:24
Доброго Здоровья Сергеевич!
Ещё пару таких туров и впору вводить лимит на ничьи, как в советские времена сорок пять лет назад))))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:11
Опять не правильный счёт!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:01, ред.
Странный тур. Спартак-Сочи тоже шел к ничейному результату, да Бабич всю малину навалил.
Гость
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