«Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в матче 8-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не отметились забитыми голами.
«Урал» идёт на 5-м месте (13 очков), «Факел» занимает 15-е место (5 очков).
«Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в матче 8-го тура РПЛ.
За 90 минут команды не отметились забитыми голами.
«Урал» идёт на 5-м месте (13 очков), «Факел» занимает 15-е место (5 очков).
Если честно, думал "Урал" без проблем разберётся с "Факелом", но не тут-то было. Для "Факела" сейчас каждое очко на вес золота и они его добыли.
Если честно, думал "Урал" без проблем разберётся с "Факелом", но не тут-то было. Для "Факела" сейчас каждое очко на вес золота и они его добыли.
Здорово!
Здорово!
Ещё пару таких туров и впору вводить лимит на ничьи, как в советские времена сорок пять лет назад))))
Ещё пару таких туров и впору вводить лимит на ничьи, как в советские времена сорок пять лет назад))))