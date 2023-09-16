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«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа», проигрывая 0:2 по ходу второго тайма

вчера, 23:41
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Дженоа» и «Наполи» не выявили победителя в матче 4-го тура Серии А (2:2).

На 40-й минуте поединка генуэзцы вышли вперёд — отличился Маттиа Бани. Матео Ретеги на 56-й удвоил преимущество хозяев. Неаполитанцы сократили отставание в счёте на 76-й усилиями Джакомо Распадори. Маттео Политано на 84-й восстановил равенство на табло.

«Дженоа» занимает 12-е место в чемпионате Италии с 4 очками. «Наполи» располагается на 5-й строчке, у команды 7 баллов.

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Стадион «Луиджи Феррарис»
Источник: soccer.ru Фото: Страница ФК «Наполи» в соцсети «X»
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 13:34
Ни за каким. Всё неинтересно. Немного за Бундесом, но тоже- исключительно ради Тухеля.
ilia77707
ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:24
Ответьте если можно на вопрос , за каким чемпионатом вы следите и смотрите регулярно игры , а не только смотрите на счета ?
Capral
Capral
сегодня в 12:26
Толя, большинство из них думают, что я не люблю Хвичу, потому что я болельщик Рубина. Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Хуан 6 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 12:13
    Capral
    Capral ответ Хуан 6 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 12:05
    Я не совсем понял при чём здесь ДИНАМО, но, коль задал вопрос- поясню. В ДИНАМО сейчас великолепнейший состав, какого, пожалуй, не было за последние 30 лет!!! Но это не значит, что уже сейчас обеспечен успех. По составу, да, ДИНАМО не уступает Зениту. Но одних сильных игроков мало, нужен толковый тренер. Я никогда не был в восторге от Лички. Он самый обычный, на определенном среднем уровне. Он не тактик и не стратег. Что у него получится- посмотрим. Одно, я знаю точно- с таким составом, команда обязана бороться за самые высокие места!!!
    Capral
    Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
    сегодня в 11:46
    Ах, да, точно, в 22 играх -одна передача. Это серьёзно...
    Capral
    Capral ответ Хуан 6 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 11:41
    Про чемпионство Наполи я уже давно всё написал и повторяться не имеет смысла. И про Хвичу уже было сказано не раз- калиф на час. Когда в прошлом сезоне его возносили до небес, сравнивали с Марадоной, я говорил: не спешите, посмотрим, что будет в результате. А в результате- 22 игры подряд без голов и ассистов. Бесполезная ходьба по краю... Отвратительные игры за сборную и тд, и тп. Жесточайшая критика уважаемой прессы. Ну ладно, мне не верите, но уже газета катком проехалась. Да, засветился в итальянском футболе, на какое-то время, который из шести турниров пять проиграл. Еще раз говорю- не будет из него Марадоны, НИКОГДА!!!!!!! А тот пиар, который парню устроили- только навредил его карьере...
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 11:15
    Наполи сдулся..
    Capral
    Capral ответ ilia77707 (раскрыть)
    сегодня в 11:07
    Да ну, никто не шаманит. Просто, как уже тебе говорил- надо больше прислушиваться к старшим товарищам. Мы плохого не посоветуем и зла тебе не желаем. Я ваще к тебе по отечески отношусь. Ну а если про футбол, конкретно, то Наполи без борьбы в прошлом сезоне выиграл первенство, что само по себе уже нонсенс. Лучшего игрока дали человеку, который непросто провалил вторую часть сезона, но еще подвергся жесточайшей критике главной спортивной итальянской газеты. Играет примитивно, предсказуемо, сам собой любуется себе же во вред и тд. Ограниченный футболист, играющий исключительно на своём левом фланге без фактического перевода в центр. Уже до смешного доходит, как он ходит взад и вперед по ленточке... Со стороны- очень смешно выглядит. Конечно, сейчас начнутся разговоры про то, что, якобы ,без Спалетти игра не та, тренер новый плохой и тп. Да, отчасти, соглашусь, перестройка, любая- всегда проходит болезненно. Но, главная беда команды в том, что Наполи и в прошлом сезоне играл весьма предсказуемо, в то время, как другие- вообще не играли. Конечно, Наполи еще разыграется, подымется, состав неплохой. Но, я уверен, такой лафы как в прошлом сезоне, чтобы стать чемпионом уже после 1-го круга- уже не будет.
    ilia77707
    ilia77707 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
    сегодня в 09:30
    С таким тренером ничего точно не светит , играют в вертикальный футбол в бей беги , от Спалетивского контроля мяча в центре поля и следа нет
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    сегодня в 09:27
    Наполи в этом сезоне ничего не светит
    ilia77707
    ilia77707 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:21, ред.
    Это вы шаманите вот и не может отличиться ни как =)) Для солидности хейта вы хоть статистику игрока смотрите , он уже во втором туре сделал голевую передачу так что вы пишите про 22 тура нерезультативных действий Кварацхелии не соответсвует действительности
    Capral
    Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 09:19
    Да ничего не случилось! Случайное чемпионство прошлого сезона, реально выходит боком в этом сезоне. Вот и всё.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 09:06
    Хуже...
    Capral
    Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 09:04
    Осимхен не лучший игрок прошлого сезона. А вот, "лучший" игрок, уже 22 матча подряд ничего сделать не может...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 08:47
    А Осимхен где?? не видели?))
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:29
    Еще сумели свести матч к ничьей, а ведь могли и проиграть.
    Naherger
    Naherger
    сегодня в 07:53
    А где же кварадонна?😅 я думал,де лаурентис умнее и продаст хвичу летом,потому что дальше он будет только дешеветь. Но нет...
    Теперь Наполи в очередной раз ничего не выиграет и денег заработает гораздо меньше,чем мог бы. С осимхеном такая же ситуация устати
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 06:07
    Что-то не то происходит с Наполи.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 01:09
    Наполи прям как Балтика)...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:47
    Что-то не похоже на чемпионский Наполи. Что случилось в этом матче?
    Capral
    Capral
    вчера в 23:53, ред.
    Я не понял- где Хмара-Донна??? Почему не забивает и не отдает??? Ааааууууу, Илия, что за дела- почему твой друг ничего не делает?! Понравилось за сборную дурака валять, решил и за Наполи также?!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:46
    И как обычно последнее время уже в 21 матче подряд сильно не блистал Кварацхелия. Был заменен
    Гость
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