«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа», проигрывая 0:2 по ходу второго тайма

«Дженоа» и «Наполи» не выявили победителя в матче 4-го тура Серии А (2:2).
На 40-й минуте поединка генуэзцы вышли вперёд — отличился Маттиа Бани. Матео Ретеги на 56-й удвоил преимущество хозяев. Неаполитанцы сократили отставание в счёте на 76-й усилиями Джакомо Распадори. Маттео Политано на 84-й восстановил равенство на табло.
«Дженоа» занимает 12-е место в чемпионате Италии с 4 очками. «Наполи» располагается на 5-й строчке, у команды 7 баллов.
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Теперь Наполи в очередной раз ничего не выиграет и денег заработает гораздо меньше,чем мог бы. С осимхеном такая же ситуация устати
Теперь Наполи в очередной раз ничего не выиграет и денег заработает гораздо меньше,чем мог бы. С осимхеном такая же ситуация устати