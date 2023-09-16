«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом», отыгравшись с 0:2

«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ (2:2).
На 16-й минуте встречи Даниил Уткин вывел гостей вперёд. Егор Голенков на 43-й увеличил преимущество «жёлто-синих». Анджело Энрикес на 87-й забил первый мяч калининградцев, а Кристиян Бистрович на 90+1-й сравнял счёт.
«Балтика» занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе 4 очка. «Ростов» находится на 11-й позиции, у команды 8 баллов.
Отдельный привет тренеру вратарей Кафанову, которого все в пример ставят. Вот Песьяков -- "отличный" безальтернативный вариант из его портфолио.
Отдельный привет тренеру вратарей Кафанову, которого все в пример ставят. Вот Песьяков -- "отличный" безальтернативный вариант из его портфолио.