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«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом», отыгравшись с 0:2

вчера, 23:11
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ (2:2).

На 16-й минуте встречи Даниил Уткин вывел гостей вперёд. Егор Голенков на 43-й увеличил преимущество «жёлто-синих». Анджело Энрикес на 87-й забил первый мяч калининградцев, а Кристиян Бистрович на 90+1-й сравнял счёт.

«Балтика» занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе 4 очка. «Ростов» находится на 11-й позиции, у команды 8 баллов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:56
Балтика - это круто !
drive45
drive45
сегодня в 11:14, ред.
Опять игра не до конца, опять все теже грабли, когда же смогут заиграть все те кто должен забивать и защищать спасать свои ворота и не пропускать.Пора Ростову отвечать за то, что нет игры и очень слабый результат.
Red blu
Red blu
сегодня в 10:35
Игрок ЦСКА отданный в аренду классно гол забил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:27
Тем более, что у Ростова есть отличный вратарь Никита Медведев
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:16
Балтика 9))))
ABir
ABir
сегодня в 09:05
Калининградцы проявили Балтийский характер в концовке матча
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:06
Команды примерно одного класса.
Viollator
Viollator
сегодня в 02:51
Карпюка пора с юга на Калева Таллинн, не южанин.
протон
протон
вчера в 23:38
С Карпиным и его тренерской шайкой-лейкой пора прощаться, как в клубе, так и сборной. Пусть отдохнет, видно, что устал человек, глаза не горят.
Отдельный привет тренеру вратарей Кафанову, которого все в пример ставят. Вот Песьяков -- "отличный" безальтернативный вариант из его портфолио.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:27
Шикарный матч. Концовка в исполнении Балтики просто шедевр.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:23
А я с самого начала не смотрел и не жалею.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:21
Молодцы и те и другие,принесли мне хорошие деньги!
North West
North West
вчера в 23:19
Балтике нужно все два тайма играть, а не один. Сегодня команду было не узнать, куда подевался всем привычный прессинг... Ну и Игнашевич не очень с стартовым составом угадал. А так конечно одно очко лучше чем ничего.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:16
В День Города так объедаться , могут единицы!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:14
Вот это развязка! А я концовку и смотреть не стал, думал все! Классно Балтика поздравила Ростов с Днем города!
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 23:14
Валера go в Испанию или Эстонию 😀!
Верим,но…
Гость
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