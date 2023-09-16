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«Интер» крупно обыграл «Милан» в дерби

вчера, 20:55
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)5 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Интер» выиграл у «Милана» в матче 4-го тура Серии А (5:1).

На 5-й минуте встречи счёт открыл Генрих Мхитарян. Маркус Тюрам на 38-й удвоил преимущество «чёрно-синих». На 57-й Рафаэл Леау сократил отставание «россонери». Мхитарян на 69-й оформил дубль. На 79-й Хакан Чалханоглу забил 4-й мяч «нерадзурри», реализовав пенальти. На 90+3-й Давиде Фраттези сделал счёт более крупным.

«Интер» занимает 1-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков. «Милан» — 3-й, у команды 9 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Страница ФК «Интер» (Милан) в соцсети «X»
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:21
Спрашиваю себя, почему неинтересно смотреть матчи чемпионата Италии, даже топ - клубов ? И не нахожу ответа.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 04:20
А я видел почти все его матчи в Валенсии. И вообще никак. Никакого прогресса, вообще ничего.

Очень странный прогресс игрока, который в Валенсии ничего не показал за три сезона. Возможно он только на молодёжный уровень и тянет.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 23:42
Милан сделал качественные трансферы на фоне середняков и околотоповых клубов в Серии А, сегодня в матче с топ-клубов убедились, что как не было скамейки у росонерри, так её и нет. Играют только три человека: Леау, Жиру и Тео, если у них не идёт, то всё пропало. Чуквуезе, Оксфорд и Йович вышли на поле на уровне Салемакерса, Кевлара и Ориги, то есть никак, они ничего не дали команде.
протон
протон
вчера в 23:41
Огонь! Вся команда отлично выглядела, но хочется отметить Тюрама, как новичка. Очень породисто играет, унаследовал стать. Предголевая и гол - украшения матча.
balalay
balalay
вчера в 23:29
милан не имеет права так играть даже в самые худшие годы, больше сказать нечего... это недостойно чемпионов - валять на поле дурака
Кар Карыч 2
Кар Карыч 2
вчера в 23:05
Счёт на табло. И добавить нечего!
A.S.A
A.S.A ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 22:41
А что 20-ти летний опорник должен был сделать, выйдя на замену при счете 4-1??? Или Вы считаете, что Крунич и Лостуф-Чик были шикарны в этом матче??? По Мусе сужу не по словам Черданцева, а как тот, кто следил за его развитием по молодежке Арсенала....
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:29
Молодцы, с победой!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 22:20
И ещё про Мусу. То что чердак его назвал супер-талантом, это уже говорит о том, что Милан подписал непонятно что.
Прекрасно помню, как он каждый матч с участием Лацио орал, что Бальде Кейта это будущая супер-звезда сборной Испании.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:10
Понравился выход Мусы? На фансайте многие отметили какое это убожество.
Это никакой не сюрприз, это по Валенсии было прекрасно видно.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 22:09
Большой привет руководству Милана, которое было униженно ме.дой сначала на трансферном рынке, проиграв борьбу за Тюрама и Фратеззи, а потом и унизили на поле.
А в итоге кого Милан подписал? Всяких котов в мешке ввиде Окафора, Чуквуезе-тупейшего бегунка и что особенно меня убило, это псевдоталант Арсенала, убогий пиндос Муса, который раздражал меня в Валенсии 3 сезона, а теперь будет убивать игрой за Милан, ну и неликвид Йович, который никому не нужен и достался бесплатно.

Ну и поражение это чисто тренерское. С какого перепуга надо было нестись вперёд на ме... и получать контратаки. Неужели предыдущие игры не показали, что против них надо играть вторым номером, надёжно в центре поля и особенно в обороне, тем более с парой медленных защей Кьер-Чау.
Zak11
Zak11
вчера в 21:20
Ну Интер просто сильнее. По всем показателям. С победой всех!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:18
Крупно? Да он размазал Милан. Интер, наверное, в этом сезоне возьмет чемпионство.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:12
Заслуженно. Интер доплыл первым..
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:11
Дерби выиграно в одну калитку! Мхитарянище красавец, дубль и голевая, шикарный голешник от Тюрама, вообщем сегодня был день Интера! Команда Индзаги как всегда отлична на старте сезона, главное что бы до конца чемпионата были в этом ритме!
altin
altin
вчера в 21:02
пенальти, конечно, максимально левый. Мартинес играет шипами сверху, Тео снизу вверх. и пофиг что Лаутаро первый, это опасная игра и желтая Мартинесу, ну да ладно.
но в целом, счет по игре. и если в полуфинале ЛЧ Интер был по делу, то Милану повезло, и эта игра - доказательство. у Интера 6 топовых полузащитника, у Милана 2, из которых один в лазарете. И еще одного продали. Дело не в тактике и не в настрое. Просто у Интера выходит 4 игрока равноценных замененным и Крунич не основной игрок. Менеджмент Интера в долгую показал себя отлично. Думаю, при еще 2-3 точечных усилениях (молодых на перспективу) синюшные могут еще раз за финал ЛЧ побороться.
Милану же нужно еще 5-7 качественных трансферов и 2-4 года стабилизации игры - период через который мерд^W Интер уже прошел.
Остается только поздравить болельщиков кузенов с победой - это была прекрасная демонстрация силы. Удачи в ЛЧ
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 20:56
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