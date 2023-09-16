«Интер» крупно обыграл «Милан» в дерби

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вчера, 20:55

«Интер» выиграл у «Милана» в матче 4-го тура Серии А (5:1).

На 5-й минуте встречи счёт открыл Генрих Мхитарян. Маркус Тюрам на 38-й удвоил преимущество «чёрно-синих». На 57-й Рафаэл Леау сократил отставание «россонери». Мхитарян на 69-й оформил дубль. На 79-й Хакан Чалханоглу забил 4-й мяч «нерадзурри», реализовав пенальти. На 90+3-й Давиде Фраттези сделал счёт более крупным.

«Интер» занимает 1-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков. «Милан» — 3-й, у команды 9 баллов.