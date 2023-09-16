«Интер» крупно обыграл «Милан» в дерби

«Интер» выиграл у «Милана» в матче 4-го тура Серии А (5:1).
На 5-й минуте встречи счёт открыл Генрих Мхитарян. Маркус Тюрам на 38-й удвоил преимущество «чёрно-синих». На 57-й Рафаэл Леау сократил отставание «россонери». Мхитарян на 69-й оформил дубль. На 79-й Хакан Чалханоглу забил 4-й мяч «нерадзурри», реализовав пенальти. На 90+3-й Давиде Фраттези сделал счёт более крупным.
«Интер» занимает 1-е место в чемпионате Италии, набрав 12 очков. «Милан» — 3-й, у команды 9 баллов.
но в целом, счет по игре. и если в полуфинале ЛЧ Интер был по делу, то Милану повезло, и эта игра - доказательство. у Интера 6 топовых полузащитника, у Милана 2, из которых один в лазарете. И еще одного продали. Дело не в тактике и не в настрое. Просто у Интера выходит 4 игрока равноценных замененным и Крунич не основной игрок. Менеджмент Интера в долгую показал себя отлично. Думаю, при еще 2-3 точечных усилениях (молодых на перспективу) синюшные могут еще раз за финал ЛЧ побороться.
Милану же нужно еще 5-7 качественных трансферов и 2-4 года стабилизации игры - период через который мерд^W Интер уже прошел.
Остается только поздравить болельщиков кузенов с победой - это была прекрасная демонстрация силы. Удачи в ЛЧ
но в целом, счет по игре. и если в полуфинале ЛЧ Интер был по делу, то Милану повезло, и эта игра - доказательство. у Интера 6 топовых полузащитника, у Милана 2, из которых один в лазарете. И еще одного продали. Дело не в тактике и не в настрое. Просто у Интера выходит 4 игрока равноценных замененным и Крунич не основной игрок. Менеджмент Интера в долгую показал себя отлично. Думаю, при еще 2-3 точечных усилениях (молодых на перспективу) синюшные могут еще раз за финал ЛЧ побороться.
Милану же нужно еще 5-7 качественных трансферов и 2-4 года стабилизации игры - период через который мерд^W Интер уже прошел.
Остается только поздравить болельщиков кузенов с победой - это была прекрасная демонстрация силы. Удачи в ЛЧ
А в итоге кого Милан подписал? Всяких котов в мешке ввиде Окафора, Чуквуезе-тупейшего бегунка и что особенно меня убило, это псевдоталант Арсенала, убогий пиндос Муса, который раздражал меня в Валенсии 3 сезона, а теперь будет убивать игрой за Милан, ну и неликвид Йович, который никому не нужен и достался бесплатно.
Ну и поражение это чисто тренерское. С какого перепуга надо было нестись вперёд на ме... и получать контратаки. Неужели предыдущие игры не показали, что против них надо играть вторым номером, надёжно в центре поля и особенно в обороне, тем более с парой медленных защей Кьер-Чау.
А в итоге кого Милан подписал? Всяких котов в мешке ввиде Окафора, Чуквуезе-тупейшего бегунка и что особенно меня убило, это псевдоталант Арсенала, убогий пиндос Муса, который раздражал меня в Валенсии 3 сезона, а теперь будет убивать игрой за Милан, ну и неликвид Йович, который никому не нужен и достался бесплатно.
Ну и поражение это чисто тренерское. С какого перепуга надо было нестись вперёд на ме... и получать контратаки. Неужели предыдущие игры не показали, что против них надо играть вторым номером, надёжно в центре поля и особенно в обороне, тем более с парой медленных защей Кьер-Чау.