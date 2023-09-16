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Гол Бабича на 90+1-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Сочи»

вчера, 21:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).

Победный мяч забил Срджан Бабич на 90+1-й минуте встречи.

«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России, имея в активе 13 очков. «Сочи» находится на 12-й позиции с 6 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:08
бывали и получше победы
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 12:10
Тоска от Абаскаля. 90% передач горизонтальные. Никаких заготовок при стандартах.А ведь стандарты и дальние удары это необходимые средства борьбы с автобусной обороной.Оживление и острота появились с выходом Зины. Пока радуют Бабич,Промес,Зина и Соболев. Мозес,Бонгонда играют без энтузиазма.Зимой Абаскаля снимут,если не раньше.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 12:09
Гвардиола играл без Холанда и норм. Просто без Соболева, он уже доказал всем, что он не наконечник, максимум 10тка , но деревенелая
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:48
Аххахах... а кто вместо Соболева должен играть в старте?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:19
Зенит от 10го места отделяют три очка, и казанцы этой разнице помешают увеличится, я уверен))
Red blu
Red blu
сегодня в 10:50
Грубая ошибка тренера Сочи, сделать заранее 5 замен. А ведь травмы никто не отменял, вот и поплатились тем что из за травмы игрока Сочи менять больше нельзя , остались в меньшинстве, за что и поплатились. Абаскаль должен сказать спасибо тренеру Сочи за такую глупость.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 09:52, ред.
Ну вы как то совсем обо мне ...нехорошего мнения...))
Неужели есть кто то кто расстроится некими перестановками в таблице с 6-х по 10-е места в первой половине чемпионата....
Дима Хохлов пусть расстраивается...))
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:34
Испортил настроение правда?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:36
Какой там Семак.....
Семак простой человек....
А Бабич - великий...он Сочи забил...
d1metras
d1metras
сегодня в 01:36
Разочарование от игры...у Спартака игра похожа на хаос.. вроде чего то стараются сделать,но понятия как это сделать - не имеют... и игроки вроде собраны довольно приличные по меркам рпл. Непонятно почему постоянно Зиньковский сидит на скамейке. Почему Рябчук в запасе начал.. Странно... Абаскаль вообще странный тип. У себя на уме.. он в команде уже полтора года,а я лично до сих пор понять не могу как он строит игру команды .
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
в капитаны...потом в тренеры...потом ...
Думаешь он повторит путь Семака?)...так когда говоришь Семак в председатели совета директоров?)...
ABir
ABir
вчера в 23:46
Всех КБ с очень трудной, но нужной победой! Сочи очень самоотверженно и даже грубовато играл в обороне, надо отдать им должное. Хорошо, что удалось дожать и вырвать эту победу и три очка.
протон
протон
вчера в 23:40
Бабич должен играть в стартовом составе, он оправдал место в основе, пара Дуарте - Бабич смотрится неплохо, сыграли на ноль, молодцы!
У Бабича дебютная игра в кубке и сразу гол, у Бабича дебютная игра в чемпионате с первых минут и сразу гол, гладиатор + Состав был боевой, основной!
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:00
С Победой фк СПАРТАК!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:42
Бабичу Куинси выкатил, так что никаких сенсаций, а вот завтра...
yeychanin23
yeychanin23 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:37
Да, да... Это игра будущего чемпиона...
Kolenok
Kolenok ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:34
Выход Зиньковского поменял схему,Спартак с Победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:30, ред.
Бабича в капитаны...потом в тренеры...потом в председатели совета директоров...дальше арену в его честь ....
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:12
Спасибо, улыбнул.
Futurista
Futurista ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:02
Эракович это была отвлекающая операция прикрытие по трансферу Бабича...Зенит купился...Спартак подписал Бабича)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:54
Проявили дух спартаковский в конце матча. С выходом Зиньковского игра взбодрилась. Сегодня понравился Дуарте , без ляпов и радует что сыграли на ноль.
С Победой нас Спартаковских болелельщиков....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:53
Вижу и слышу, как Абаскаль, подпрыгнув высоко, показывая от локтя, говорит:
-Не дождетесь!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:41
всех КБ с победой! смотреть игру с 25й минуты по 70ю даже будачи откровенным фанатом красно - белых было просто скучно...раньше мы ждали игры Спартака чтобы наконец посмотреть отличный футбол, а не ту серую массу, что показывали до игры любимого клуба конкуренты😅 сейчас уже сложно оценивать во что мы играем и прокатит ли такой футбол в следующей встрече? сегодня понравились: Селихов ( хорошо играл Саша ногами, а когда две минуты с 78й по 80ю при равном счёте менял бутсы Селя просто бесил в тот момент😡😄) Бабич ( до сих пор считаю, что вместо Умярова и Джикии в Краснодаре должен был выйти Бабич и Мартинс и тогда как минимум вернулись бы с очками в матче против лидера) Зобнин сегодня был не плох, отлично вышел на замену Рябчук...а вот Промес и Соболев играют ниже своих возможностей, особенно Антоха. без конкуренции и не дай бог травмы Соболева кто его заменит в лукойле подумали? Мелёшин Паша? победа кроме финансовых дивидендов от буков положительных эмоций больше не принесла ( на 71й 10000 на 2.50😉😊) надеюсь, что Абаскаль перестанет перестановки в центре защиты и основными будут ДУАРТЕ и Бабич ( скриньте, Дуарте ещё выйдет в топ -5 европейских чемпионатов в майке одного из лидеров) вперёд Спартак!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:37
Пусть с Эраковичем эракуются . ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ tigrok (раскрыть)
вчера в 21:32
Согласен, в первом тайме несколько раз простил сочинцев судейка при игре на желтую, и потом резко наказал Хлусевича, думал потеряет игру
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:30
Да норм. Понравился индеец Дуарте-чуть ли не лучший в защите был. В первом тайме штуки 3 должно было Сочи залететь. Плюс Медина простил в конце. Так что пахали всей бандой и гол заслужили ящетаю . Просто был автобус который взломали вот и все. Соболь пахарь и трудяга молодец.Бонг с Мозесом тоже были неплохи. 3 очка и идем дальше.Но Бальде всеже надо было оставить на замену Соболю. Как то вот так.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:28
ты тут вискарь за кипитана очевидность работаешь я так понимаю?
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:27
На поле лучшим был Чистяков Питерский. Спартак с победой!!! Пусть плохо или хорошо играли,но выиграли. Всех красно белых с победой!!!
Capral
Capral
вчера в 21:24
Есть матчи о которых хочется писать много и с удовольствием. А про игру Спартака и Сочи можно вообще не писать. И все-таки, пару слов выскажу. Ни игры, ни мысли, ни движения в игре КБ. Зонная атака Спартака, как в гандболе. Окружили штрафную Сочи и катали мяч по периметру. Потом следует заброс в центр штрафной, откуда, соперник легко выносит мяч. Гол забили на контратаке, когда соперник оставшись в меньшинстве прозевал стремительный выпад КБ.

Для меня, Спартак- это раздолье, безумная, сумашедшая, стремительная атака!!! У Абаскаля- сумбур, помешательство, идиотизм. Никакой тренерской мысли. Хорошо что Зеньковский соорудил быстрый выпад, а партнер забил. И это всё, при полном отсутствии футбола как такового. Промес деградирует буквально на глазах. От него мяч отскакивает на 10 метров. Лидеры Спартака заплесневели от отсутствия креатива в игре. На 26 мин., получилась отличная спартаковская атака, но не в силу тренерской мысли- а вопреки, благодаря фантазии Соболева и партнеров!!!

Вобщем и целом, игра КБ смотрелась жалкой и безобразной, а ведь перед Спартаком- был всего лишь Сочи, с его бездарным тренером и игрой... Не такой Спартак мне нравится, не с такой унылой и убогой игрой. Спартак -это грандиозная История, Личности, Титулы!!! Увы, пока- ничего подобного не наблюдается...

И все-таки, поздравлю Спартак с победой, и пожелаю Великому, и прекрасному клубу- Больших побед, и яркой игры!!! Потому что это Спартак, и он- достоин этого!!!
Спартак с победой!!!
блага
блага
вчера в 21:23
А для того чтобы селихов поменял бутцы, могли остановить матч? Или он должен был покинуть поле?
Гость
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