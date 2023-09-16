Гол Бабича на 90+1-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Сочи»

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).
Победный мяч забил Срджан Бабич на 90+1-й минуте встречи.
«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России, имея в активе 13 очков. «Сочи» находится на 12-й позиции с 6 баллами.
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).
Победный мяч забил Срджан Бабич на 90+1-й минуте встречи.
«Спартак» занимает 6-е место в чемпионате России, имея в активе 13 очков. «Сочи» находится на 12-й позиции с 6 баллами.
Нравятся Денисов, Бабич, Хлусевич, Бонгонда.
Абаскалю, чтобы спасти сезон нужно усадить на лавку "лидеров" или чередовать их.
Соболев точно не должен играть с первых минут, только в кубке.
С Куинси должен играть ещё кто-то креативный рядом, а не деревянный Зомбин
Нравятся Денисов, Бабич, Хлусевич, Бонгонда.
Абаскалю, чтобы спасти сезон нужно усадить на лавку "лидеров" или чередовать их.
Соболев точно не должен играть с первых минут, только в кубке.
С Куинси должен играть ещё кто-то креативный рядом, а не деревянный Зомбин
Для меня, Спартак- это раздолье, безумная, сумашедшая, стремительная атака!!! У Абаскаля- сумбур, помешательство, идиотизм. Никакой тренерской мысли. Хорошо что Зеньковский соорудил быстрый выпад, а партнер забил. И это всё, при полном отсутствии футбола как такового. Промес деградирует буквально на глазах. От него мяч отскакивает на 10 метров. Лидеры Спартака заплесневели от отсутствия креатива в игре. На 26 мин., получилась отличная спартаковская атака, но не в силу тренерской мысли- а вопреки, благодаря фантазии Соболева и партнеров!!!
Вобщем и целом, игра КБ смотрелась жалкой и безобразной, а ведь перед Спартаком- был всего лишь Сочи, с его бездарным тренером и игрой... Не такой Спартак мне нравится, не с такой унылой и убогой игрой. Спартак -это грандиозная История, Личности, Титулы!!! Увы, пока- ничего подобного не наблюдается...
И все-таки, поздравлю Спартак с победой, и пожелаю Великому, и прекрасному клубу- Больших побед, и яркой игры!!! Потому что это Спартак, и он- достоин этого!!!
Спартак с победой!!!
Для меня, Спартак- это раздолье, безумная, сумашедшая, стремительная атака!!! У Абаскаля- сумбур, помешательство, идиотизм. Никакой тренерской мысли. Хорошо что Зеньковский соорудил быстрый выпад, а партнер забил. И это всё, при полном отсутствии футбола как такового. Промес деградирует буквально на глазах. От него мяч отскакивает на 10 метров. Лидеры Спартака заплесневели от отсутствия креатива в игре. На 26 мин., получилась отличная спартаковская атака, но не в силу тренерской мысли- а вопреки, благодаря фантазии Соболева и партнеров!!!
Вобщем и целом, игра КБ смотрелась жалкой и безобразной, а ведь перед Спартаком- был всего лишь Сочи, с его бездарным тренером и игрой... Не такой Спартак мне нравится, не с такой унылой и убогой игрой. Спартак -это грандиозная История, Личности, Титулы!!! Увы, пока- ничего подобного не наблюдается...
И все-таки, поздравлю Спартак с победой, и пожелаю Великому, и прекрасному клубу- Больших побед, и яркой игры!!! Потому что это Спартак, и он- достоин этого!!!
Спартак с победой!!!