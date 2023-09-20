Кайо Пантелеао не сможет играть до конца года

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вчера, 14:50

Защитник «Краснодара» больше не сможет выйти на поле в 2023 году.

Причиной стала травма плечевого сустава, полученная игроком в поединке с «Факелом» (0:0).

Ранее футболиста прооперировали в Германии, ему предстоит пройти процесс восстановления. Вероятно, к зимним сборам «быков» защитник будет готов.