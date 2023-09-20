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Кайо Пантелеао не сможет играть до конца года

вчера, 14:50

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао больше не сможет выйти на поле в 2023 году.

Причиной стала травма плечевого сустава, полученная игроком в поединке с «Факелом» (0:0).

Ранее футболиста прооперировали в Германии, ему предстоит пройти процесс восстановления. Вероятно, к зимним сборам «быков» защитник будет готов.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Добрый вечер, уважаемый. Я слышал это высказывание несколько иначе: "Нэ тара пыся".
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:14
Пусть выздоравливает, может так лучше будет для Краснодара. "Тарапыся нэ нада!".
протон
протон
вчера в 19:44
Тормена по сути вовремя на замену ему взят, но, кстати, с Кайо оборона сильнее, потому что он снимает весь верх и догоняет всех. Кайо недостаёт сейчас. Здоровья и надеюсь на сборах наберёт форму и будет полностью готов.
Ещё совсем недавно потеря Кайо для Краснодара была мало значимой. А вот поди-ж ты, сегодня он можно сказать почти системообразующий игрок обороны Быков.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:13
Печально, когда теряешь игрока на его игровом пике. Масло масляное получилось, но как есть. Только перестал привозить, показывать хорошие результаты по перехватам и воздушным единоборствам и вот травма. Это только через год он теперь выйдет на игровой уровень, на котором играл в августе
Mekail
Mekail
вчера в 16:03
Плохо что быки потеряли защитника.... Здоровья ему и быстрого восстановления.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:45
Очень печально. Единственное что сейчас можно только пожелать ему скорейшего выздоровления .
Гость
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