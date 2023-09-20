Кайо Пантелеао не сможет играть до конца года

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао больше не сможет выйти на поле в 2023 году.
Причиной стала травма плечевого сустава, полученная игроком в поединке с «Факелом» (0:0).
Ранее футболиста прооперировали в Германии, ему предстоит пройти процесс восстановления. Вероятно, к зимним сборам «быков» защитник будет готов.
Ещё совсем недавно потеря Кайо для Краснодара была мало значимой. А вот поди-ж ты, сегодня он можно сказать почти системообразующий игрок обороны Быков.
Ещё совсем недавно потеря Кайо для Краснодара была мало значимой. А вот поди-ж ты, сегодня он можно сказать почти системообразующий игрок обороны Быков.