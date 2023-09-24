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В «Динамо» высказались по поводу судейства в матче против «Спартака»

вчера, 11:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе арбитра Павла Кукуяна в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака».

Если говорить о том, что я видел с трибуны, то Павел Кукуян, на мой взгляд, является одним из самых компетентных российских арбитров. На мой вкус, самый компетентный. Единственный момент, мне показалось, что добавленное время не соответствовало паузам и задержкам. Игроки «Спартака» по несколько человек лежали на поле.

«Спартак» тянул время? Да, это нормально. Но это должно компенсироваться. Мы видели чемпионат мира, где судьи добавляли по 10-12 минут. Если бы там были моменты, как в дерби, то на ЧМ добавили бы 20 минут.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:14
Отлично сказано, Ваня- по делу и по существу!!!!!!! Даже добавить нечего!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:04
Конечно же Гафин своими высказываниями о недостаточном компенсированном к матчу времени, пытался найти оправдание вчерашнему поражению Динамо в дерби со Спартаком, но в концовке бело-синие могли скорее пропустиь ещё (два выхода Промеса один на один), чем отыграться. И так было не только в прошедшем поединке, ведь команда Лички пока совершенно не может играть по счёту, достаточно вспомнить, как проходили игры с Крыльями Советов, где динамовцы упустили победу на 90+1 добавленной минуте, аналогичная ситуация в Казани(ничья) 90+5, в Ростове гол на 90 минуте и только промах Песьякова на последних секундах не позволил дончанам уйти от поражения, последняя домашняя игра с нижегородцами, когда за две минуты гости сравняли счёт. А вот забить в компенсированное время пока удалось только раз в Санкт-Петербурге(гол Грулёва на 90+6 мин.), но как говорится, раз в год и палка стреляет. Поэтому хочется возразить Гафину, Кукуян отработал неидеально, но и придраться особо не к чему. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 11:34
А почему гафин не вспоминает про неназначенный пенальти в ворота ДИНАМО на 40-й минуте?! Пенальти был, был удар Фернандесом по ноге игрока Спартака. Этот момент показывали несколько раз, с разных точек. Судья, вполне мог назначить пенальти и тогда всё, конец. Уж кому кому, но точно не гафину говорить о чести и совести!!! Или может снова- начинаются шварцевские дела?!

У меня- нет никакой симпатии и никакого доверия к руководству ДИНАМО, после прошлого сезона!!! А еще, я нисколько не удивлюсь, если при неудачах Лички, гафин, снова не начнет вести переговоры с другими тренерами, как в случае с Йокановичем... К этому человеку- доверия больше НЕТ!!!!!!!
Mekail
Mekail
вчера в 11:32
Ну по крайней мере особо Кука не косячл в этом матче...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:16
После драки кулаками самое время помахать.
Гость
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