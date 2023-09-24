В «Динамо» высказались по поводу судейства в матче против «Спартака»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе арбитра в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака».

Если говорить о том, что я видел с трибуны, то Павел Кукуян, на мой взгляд, является одним из самых компетентных российских арбитров. На мой вкус, самый компетентный. Единственный момент, мне показалось, что добавленное время не соответствовало паузам и задержкам. Игроки «Спартака» по несколько человек лежали на поле.