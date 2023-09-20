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Генеральный директор «Пари НН» оценил судейство в игре со «Спартаком»

вчера, 10:46

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал работу арбитров в матче Кубка России против «Спартака» (0:3).

Мы недовольны и судейством, и счетом на табло. Тренерский штаб разберет отдельные эпизоды. Очевидно, что есть моменты, на которые судьи закрывали глаза. Будем добиваться трактовки, которая зафиксирована в правилах. Сегодняшнее судейство сильно сказалось на результате. Особенно в первом тайме.

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НН
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:15
То есть оснований для пенальти не было, а на красную карточку это точно не тянет. На переднем плане Зе Турбо примерно то же самое с Мелешиным проделал (сначала толкнул, потом схватил за ворот майки, а потом кулаком задел подбородок, но Мелешин даже не думал падать). Полагаю, что на угловых таких моментов можно очень много увидеть в игре. Просто некоторые, типа Александрова хватаются за лицо, а другие это не замечают.
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:43
Давид Мелик-Гусейнов - Пари НН
сразу видно что честный человек, стоит прислушаться!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:39
Результат матча все равно никто не отменит
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:50
Угомонились бы уже,продули и продули!!!
Mekail
Mekail
вчера в 11:49
Ну вот и опять все пришло к судейству.... только только все было более менее, так нет же все начинаем с начало...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:48
Фармацевт правила прочитал? Универсальный менеджер....
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