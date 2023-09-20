Генеральный директор «Пари НН» оценил судейство в игре со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал работу арбитров в матче Кубка России против «Спартака» (0:3).

Мы недовольны и судейством, и счетом на табло. Тренерский штаб разберет отдельные эпизоды. Очевидно, что есть моменты, на которые судьи закрывали глаза. Будем добиваться трактовки, которая зафиксирована в правилах. Сегодняшнее судейство сильно сказалось на результате. Особенно в первом тайме.