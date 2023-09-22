Президент РФС оценил работу Опейкиной в матче «Балтики» и «Крыльев Советов»

Президент РФС Александр Дюков высказался о работе арбитра Веры Опейкиной в матче Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов» (1:2).
Она неплохо отработала. Станет ли это тенденцией? Многое зависит от женщин. Мы будем создавать соответствующие условия, давать возможности. Но многое будет зависеть от их профессиональной готовности.
Не женское это дело среди мужчин
Не женское это дело среди мужчин
Почему нет, если будут работать профессионально, судить беспристрастно и объективно, то почему нет.
Почему нет, если будут работать профессионально, судить беспристрастно и объективно, то почему нет.