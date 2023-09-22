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Президент РФС оценил работу Опейкиной в матче «Балтики» и «Крыльев Советов»

вчера, 20:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков высказался о работе арбитра Веры Опейкиной в матче Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов» (1:2).

Она неплохо отработала. Станет ли это тенденцией? Многое зависит от женщин. Мы будем создавать соответствующие условия, давать возможности. Но многое будет зависеть от их профессиональной готовности.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:43
Я согласен. Что, у нас не хватает мужчин для судейства?
протон
протон
вчера в 23:02
Пердив - вот её максимально реальный уровень, матчи команд РПЛ ещё рановато обслуживать, а может и вообще не надо, слишком много иногда стоит на кону.
Не женское это дело среди мужчин
stanichnik
stanichnik ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:50
Доброго Здоровья Митя!
Почему нет, если будут работать профессионально, судить беспристрастно и объективно, то почему нет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:36
Я за женщин,пусть судят!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:29
Если хороший судья,все равно мужчина или женщина.
Гость
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