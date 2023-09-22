Президент РФС оценил работу Опейкиной в матче «Балтики» и «Крыльев Советов»

Президент РФС высказался о работе арбитра в матче Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов» (1:2).

Она неплохо отработала. Станет ли это тенденцией? Многое зависит от женщин. Мы будем создавать соответствующие условия, давать возможности. Но многое будет зависеть от их профессиональной готовности.