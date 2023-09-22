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Кукуян рассудит «Спартак» и «Динамо». Назначения судей на 9-й тур РПЛ

22 сентября 2023, 13:54

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Колобаев.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.

25 сентября (понедельник)

«Факел» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Анатолий Цветнов.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
22 сентября в 14:38
Как не тасуй судейские бригады, но все равно после каждого тура есть недовольные их работой.
herrj6b4cuyc
herrj6b4cuyc
22 сентября в 14:31
Опять кукуян со совоей кукухой дружить не будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 сентября в 14:14
Мазохисты элитные на местах. Будет приятно больно).
Mekail
Mekail
22 сентября в 14:05
Ну что, думаю что есть кого будем обсуждать после 9 тура...:)))
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