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Удаление Виллиана в матче с «Крыльями Советов» признано ошибочным

вчера, 08:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

ЭСК РФС признала ошибочным решение Артёма Любимова удалить защитника ЦСКА Виллиана в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

В решении комиссии говорится:

Два игрока вступают в единоборство за мяч одинаковым образом. Виллиан первым играет чётко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока и не является наказуемым.

Также было признано верным решение после видеопросмотра назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 31-й минуте за фол вратаря самарцев Ивана Ломаева в штрафной площади.

Кроме того, комиссия признала правильным решение судейской бригады засчитать гол нападающего Вильсона Изидора в матче с «Зенитом».

Разборы других моментов можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:44
Судью на мыло!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 13:41
Такого обращения от ЦСКА не было. Судью должны наказать и все.
Naherger
Naherger
вчера в 13:31
Так дискву отменили или нет..???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:13
Левейший пенальти т. е норм, а удаление неадеквата было вопросом времени
TheBoLt
TheBoLt ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:50
Вторая желтая, ВАР имеет право вмешиваться только на прямой красной. Но я думал над этим во время матча еще. Судья мог показать прямую красную, сказать игроку, чтобы подождал на поле и пойти смотреть ВАР. Затем отменить прямую красную по итогам ВАР и либо дать желтую, а затем красную, либо не давать ничего
TheBoLt
TheBoLt ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:46, ред.
Молодые и талантливые из ФНЛ, не имеющие возможность пробиться в РПЛ по причине занятых мест. Давно надо лигу судей вести, по пять матчей: набрал ошибок больше, чем коллеги - последнее место идет в ФНЛ судить, а лучший из ФНЛ идет в РПЛ, а таблица обнуляется. Еще пять матчей отсудили и опять переход худшего в ФНЛ и лучшего из ФНЛ в РПЛ. Лучшие по навыкам судьи "всплывут" в топ.

upd. Еще замечу, что в ФНЛ есть талантливые судьи, которые еще не совращены ВАР. И судят качественно. А эти РПЛовцы даже с ВАР иногда не могут
adekvat
adekvat ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 10:30
Если их так наказывать асех, то кто судить будет?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 10:09
А игроков за ЖК отстранять на год, а за КК дисквалифицировать пожизненно.
Ну, а за симуляцию расстрел на месте!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:05
В общем ясно:
"Ты виноват, что хочется мне кушать". Ничего нового.
Mekail
Mekail
вчера в 09:25
Вообще то для этого есть ВАР, который должен был досконально все рассмотреть...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 09:17
Не слишком ли это будет жёстким наказанием?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:14
Надо наказать судью и лишить его право судить!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:02
Самое интересное, что именно это удаление помогло ЦСКА.
До этого удаления КС полностью переигрывали соперника, но после удаления как будто испугались своего счастья и стали прижиматься к воротам, а ЦСКА наоборот стало играть за себя и за того парня (Виллиана).
И надо заметить, что ЦСКА не только сравняли счёт, но и могли победить.
Конечно апелляцию надо было подавать для отмены дисквалификации, но ЦСКА должно сказать спасибо судье за удаление, как бы это глупо не звучало.
ОПС
ОПС
вчера в 08:59
Хорошо, что отменили, но и судья ошибся.
протон
протон
вчера в 08:57
А почему ВАР заснул и не подозвал посмотреть внимательно , если ЭСК однозначно трактует момент , как ошибку ? Потратить минуту и принять правильное решение --- справедливый подход .
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