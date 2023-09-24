Удаление Виллиана в матче с «Крыльями Советов» признано ошибочным

ЭСК РФС признала ошибочным решение Артёма Любимова удалить защитника ЦСКА Виллиана в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).
В решении комиссии говорится:
Два игрока вступают в единоборство за мяч одинаковым образом. Виллиан первым играет чётко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока и не является наказуемым.
Также было признано верным решение после видеопросмотра назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 31-й минуте за фол вратаря самарцев Ивана Ломаева в штрафной площади.
Кроме того, комиссия признала правильным решение судейской бригады засчитать гол нападающего Вильсона Изидора в матче с «Зенитом».
Разборы других моментов можно посмотреть здесь.
До этого удаления КС полностью переигрывали соперника, но после удаления как будто испугались своего счастья и стали прижиматься к воротам, а ЦСКА наоборот стало играть за себя и за того парня (Виллиана).
И надо заметить, что ЦСКА не только сравняли счёт, но и могли победить.
Конечно апелляцию надо было подавать для отмены дисквалификации, но ЦСКА должно сказать спасибо судье за удаление, как бы это глупо не звучало.
До этого удаления КС полностью переигрывали соперника, но после удаления как будто испугались своего счастья и стали прижиматься к воротам, а ЦСКА наоборот стало играть за себя и за того парня (Виллиана).
И надо заметить, что ЦСКА не только сравняли счёт, но и могли победить.
Конечно апелляцию надо было подавать для отмены дисквалификации, но ЦСКА должно сказать спасибо судье за удаление, как бы это глупо не звучало.
upd. Еще замечу, что в ФНЛ есть талантливые судьи, которые еще не совращены ВАР. И судят качественно. А эти РПЛовцы даже с ВАР иногда не могут
upd. Еще замечу, что в ФНЛ есть талантливые судьи, которые еще не совращены ВАР. И судят качественно. А эти РПЛовцы даже с ВАР иногда не могут