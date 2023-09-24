Удаление Виллиана в матче с «Крыльями Советов» признано ошибочным

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вчера, 08:52

ЭСК РФС признала ошибочным решение удалить защитника ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

В решении комиссии говорится:

Два игрока вступают в единоборство за мяч одинаковым образом. Виллиан первым играет чётко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока и не является наказуемым.

Также было признано верным решение после видеопросмотра назначить пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 31-й минуте за фол вратаря самарцев Ивана Ломаева в штрафной площади.

Кроме того, комиссия признала правильным решение судейской бригады засчитать гол нападающего Вильсона Изидора в матче с «Зенитом».

Разборы других моментов можно посмотреть здесь.