Юран раскритиковал судейство после матча против «Спартака»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран после поражения от «Спартака» (0:3) в матче Кубка России обрушился с критикой на судей.
Посмотрите, на 10-й минуте Александрова бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует. Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на 10-й минуте!
Только Юран в каждом матче арбитров матом кроет, за что получает карточки. Выходит, его команду регулярно плохо судят?))
Только Юран в каждом матче арбитров матом кроет, за что получает карточки. Выходит, его команду регулярно плохо судят?))