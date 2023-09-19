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Юран раскритиковал судейство после матча против «Спартака»

вчера, 19:52
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Пари НН» Сергей Юран после поражения от «Спартака» (0:3) в матче Кубка России обрушился с критикой на судей.

Посмотрите, на 10-й минуте Александрова бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует. Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на 10-й минуте!

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:49
Как учит народная мудрость:" нечего на зеркало пенять коли рожа крива!"
112910415
112910415
сегодня в 06:05
Сергей как всегда
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 00:27
Юран так долго не проработает тренером, если будет так нервничать по поводу и без. Быстро сердце посадит.
qtnhfnh6zyye
qtnhfnh6zyye
вчера в 23:04
Вполне ожидаемая реакция от Юрана после 0:3
ABir
ABir
вчера в 20:46
А что еще остаётся делать Сергею после такого разгрома дома?
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 20:40
Да лан,проигрыш из за момента на 10ой минуте???Бывшие спартаковцы в своём репертуаре...
makkie
makkie
вчера в 20:37
Проиграл Пари НН конечно же из-за плохого судейства.
Только Юран в каждом матче арбитров матом кроет, за что получает карточки. Выходит, его команду регулярно плохо судят?))
Гость
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