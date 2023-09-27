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Адвокат может вернуться к работе и возглавить сборную Кюрасао

сегодня, 10:59

Экс-тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат может вернуться к тренерской работе. Специалист имеет шансы возглавить национальную команду Кюрасао. Рулевой дал комментарий по теме:

Мы продолжаем контактировать. Я пока что не принял предложение. По большей части это связано с организационными вопросами, поскольку там всегда были проблемы в этом плане. Отели, самолёты, выезды — очень важно, чтобы футболисты знали, как всё будет устроено, когда они прибудут. Ранее я договаривался о подобном в Бельгии, но у них есть деньги, а у Кюрасао их меньше.

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25 сентября
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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:16
На самом острове я не был. Мы проходили в тех местах, из Атлантики в Тихий, через Панамский. Бывал на Барбадосе, по работе на Кубе и Гаити.
протон
протон
сегодня в 16:40
А Хиддинк возглавит сборную Капучино.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 15:34
Карибское море , остров где есть такие дома , по определению не может быть плохо !☝️😉
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:51
Что особенно понравилось в нём?
lotsman
lotsman
сегодня в 13:25
Кюрасао - прекраснейшее место, был в тех краях. Адвокат не пожалеет.
112910415
112910415
сегодня в 12:59
отдохнул и понял :
ужасно хочется поработать !
kmn95kr77r2u
kmn95kr77r2u
сегодня в 12:35
Он, конечно, Дик, но чтобы настолько😯
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:37
Очень хитрый план Адвоката !)
Бельгия или Кюрасао !??))
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