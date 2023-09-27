Адвокат может вернуться к работе и возглавить сборную Кюрасао

Экс-тренер сборной России и «Зенита» может вернуться к тренерской работе. Специалист имеет шансы возглавить национальную команду Кюрасао. Рулевой дал комментарий по теме:

Мы продолжаем контактировать. Я пока что не принял предложение. По большей части это связано с организационными вопросами, поскольку там всегда были проблемы в этом плане. Отели, самолёты, выезды — очень важно, чтобы футболисты знали, как всё будет устроено, когда они прибудут. Ранее я договаривался о подобном в Бельгии, но у них есть деньги, а у Кюрасао их меньше.