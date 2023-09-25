Помощник Почеттино покинул тренерский штаб «Челси»

Бруно Сальтор покинул пост тренера «Челси».
Специалист вошёл в штаб Маурисио Почеттино после того, как аргентинец в мае возглавил клуб. Испанец до этого помогал в команде Грэму Поттеру, а после увольнения англичанина руководил коллективом до назначения Фрэнка Лэмпарда временным наставником «синих».
Сообщается, что он ушёл с должности несколько недель назад. Лондонцы официально не делали каких-либо публичных заявлений об этом.
А может быть человек сделал для себя выводы, что будучи тренером и помощником Поттера и Лемпарда, а потом ещё и Почеттино, сделал для себя выводы, что ему нет никакого смысла быть в клубе в котором не делается ничего для улучшения всей спортивной состовляющей, при котором с каждым новым приходом нового тренера, у команды ничего к лучшему не меняется, а становится ещё хуже . Когда это было видано чтобы клуб находился на четырнадцатой строчке турнирной таблице. Видя всю эту ситуацию, так сказать изнутри и быть находится вней , решил что этот проект ничего хорошего ему не принесёт. А может у него есть совершенно другие цели, не просто получать чисто хорошее бабло 💰 💰 💰 , а саморазвиваться и искать себе работу в том клубе где бы он мог стать главным тренером или ещё какие нибудь цели есть у него кроме футбола.
Да и то что, человек который проработал в клубе столько времени, а клуб даже не соизволил официально сделать какие-то публичные заявления по поводу его ухода из структуры клуба, тем более что прошло уже несколько недель . И это говорит только об одном, что внутри клуба не так всё гладко. И то что команда находится на четырнадцатой строчке турнирной таблице и постоянная смена тренерского штаба, тому яркое подтверждение . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Спасибо вам за понимание . Всем Добра !
А может быть человек сделал для себя выводы, что будучи тренером и помощником Поттера и Лемпарда, а потом ещё и Почеттино, сделал для себя выводы, что ему нет никакого смысла быть в клубе в котором не делается ничего для улучшения всей спортивной состовляющей, при котором с каждым новым приходом нового тренера, у команды ничего к лучшему не меняется, а становится ещё хуже . Когда это было видано чтобы клуб находился на четырнадцатой строчке турнирной таблице. Видя всю эту ситуацию, так сказать изнутри и быть находится вней , решил что этот проект ничего хорошего ему не принесёт. А может у него есть совершенно другие цели, не просто получать чисто хорошее бабло 💰 💰 💰 , а саморазвиваться и искать себе работу в том клубе где бы он мог стать главным тренером или ещё какие нибудь цели есть у него кроме футбола.
Да и то что, человек который проработал в клубе столько времени, а клуб даже не соизволил официально сделать какие-то публичные заявления по поводу его ухода из структуры клуба, тем более что прошло уже несколько недель . И это говорит только об одном, что внутри клуба не так всё гладко. И то что команда находится на четырнадцатой строчке турнирной таблице и постоянная смена тренерского штаба, тому яркое подтверждение . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд . Спасибо вам за понимание . Всем Добра !