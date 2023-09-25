Помощник Почеттино покинул тренерский штаб «Челси»

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вчера, 14:47

Бруно Сальтор покинул пост тренера «Челси».

Специалист вошёл в штаб после того, как аргентинец в мае возглавил клуб. Испанец до этого помогал в команде Грэму Поттеру, а после увольнения англичанина руководил коллективом до назначения Фрэнка Лэмпарда временным наставником «синих».

Сообщается, что он ушёл с должности несколько недель назад. Лондонцы официально не делали каких-либо публичных заявлений об этом.