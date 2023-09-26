Гальтье имеет шансы возглавить «Марсель»

Экс-тренер ПСЖ Кристоф Гальтье может стать наставником «Марселя».
Руководство «Олимпика» уже контактировало с представителями специалиста. Еще в июне коллектив планировал пригласить данного рулевого — его хотел видеть Стефан Тессье, который входит в состав правления клуба. Он работал с Гальтье ранее, когда был генеральным директором «Сент-Этьена».
Отмечается, что с «Марселем» связаны приемный сын Гальтье Джон Валович и его адвокат Оливье Мартин, который несколько месяцев вел юридические дела главы клуба Пабло Лонгории.
Ранее сообщалось, что у Кристофа есть и другие варианты продолжения карьеры.
Состав вроде как имеется, а играют каждый в своё, нет команды!
Гальтье, это тот тренер, который может исправить ситуацию, и как раз этот сезон пустит на построение и чистку. Если назначать его, то точно до начала зимнего трансферного окна, как раз будет время и лишних игроков отсеять и подобрать игроков под себя, на вторую часть сезона. Если назначат Кристофа и дадут ему время, думаю он справится, и выведет Марсель из кризиса. А вообще, Лиону стоило бы обратиться к услугам данного тренера, молодеж у Лиона сильная, а Гальтье любит работать с молодыми игроками
Состав вроде как имеется, а играют каждый в своё, нет команды!
Гальтье, это тот тренер, который может исправить ситуацию, и как раз этот сезон пустит на построение и чистку. Если назначать его, то точно до начала зимнего трансферного окна, как раз будет время и лишних игроков отсеять и подобрать игроков под себя, на вторую часть сезона. Если назначат Кристофа и дадут ему время, думаю он справится, и выведет Марсель из кризиса. А вообще, Лиону стоило бы обратиться к услугам данного тренера, молодеж у Лиона сильная, а Гальтье любит работать с молодыми игроками