Гальтье имеет шансы возглавить «Марсель»

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сегодня, 08:41

Экс-тренер ПСЖ может стать наставником «Марселя».

Руководство «Олимпика» уже контактировало с представителями специалиста. Еще в июне коллектив планировал пригласить данного рулевого — его хотел видеть Стефан Тессье, который входит в состав правления клуба. Он работал с Гальтье ранее, когда был генеральным директором «Сент-Этьена».

Отмечается, что с «Марселем» связаны приемный сын Гальтье Джон Валович и его адвокат Оливье Мартин, который несколько месяцев вел юридические дела главы клуба Пабло Лонгории.

Ранее сообщалось, что у Кристофа есть и другие варианты продолжения карьеры.