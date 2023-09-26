Руди Гарсия может быть уволен из «Наполи»

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сегодня, 14:46

может покинуть пост главного тренера «Наполи».

Причиной является неубедительный старт команды в нынешнем сезоне. Кандидатами на пост нового наставника команды являются экс-рулевой «Марселя» и бывший тренер ПСЖ .

«Наполи» идет на 7-м месте в Серии А.