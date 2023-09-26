Руди Гарсия может быть уволен из «Наполи»

Руди Гарсия может покинуть пост главного тренера «Наполи».
Причиной является неубедительный старт команды в нынешнем сезоне. Кандидатами на пост нового наставника команды являются экс-рулевой «Марселя» Игор Тудор и бывший тренер ПСЖ Кристоф Гальтье.
«Наполи» идет на 7-м месте в Серии А.
Условный Лион ему бы подошёл
Условный Лион ему бы подошёл
Оба тренера своеобразные, но Тудор играет в более атакующий футбол и как кажется подходит лучше
Оба тренера своеобразные, но Тудор играет в более атакующий футбол и как кажется подходит лучше
Ч.Т.Д
Ч.Т.Д