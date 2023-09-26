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Руди Гарсия может быть уволен из «Наполи»

сегодня, 14:46

Руди Гарсия может покинуть пост главного тренера «Наполи».

Причиной является неубедительный старт команды в нынешнем сезоне. Кандидатами на пост нового наставника команды являются экс-рулевой «Марселя» Игор Тудор и бывший тренер ПСЖ Кристоф Гальтье.

«Наполи» идет на 7-м месте в Серии А.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:55
А самому Руди больше походит Франция
Условный Лион ему бы подошёл
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:54
Руди Гарсия с самого начала был неоднозначной фигурой, пускай и с чемпионским опытом (чемпион с Лиллем)
Оба тренера своеобразные, но Тудор играет в более атакующий футбол и как кажется подходит лучше
Capral
Capral
сегодня в 15:34, ред.
Тупое руководство Наполи не понимает главного- нелепое, случайное чемпионство Наполи в прошлом году- всего лишь случайность!!! Не может, посредственность в лице Хвички, регулярно и стабильно играть постоянно на высоком уровне- это НОНСЕНС!!!!!!! Чемпион Серии А, уже после 1-го круга- ИДИОТИЗМ!!!!!!!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:09
что то грузинский марадонна не тащит
Ч.Т.Д
Гость
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