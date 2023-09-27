Стало известно, какая фирма будет новым титульным спонсором «Челси»

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сегодня, 14:56

Биомеханическая инжиниринговая компания Infinite Athlete станет новым титульным спонсором «Челси».

Фирма создана в результате слияния Tempus Ex Machina и Biocore. В сферу ее деятельности входит разработка программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.

Стороны смогли договориться о сотрудничестве до конца текущего сезона, «синие» получат 43 миллиона фунтов стерлингов. Логотип Infinite Athlete будет размещен на игровых футболках мужской и женской команды, но на матч с «Брайтоном» лондонцы выйдут без данного дополнения.