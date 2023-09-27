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Стало известно, какая фирма будет новым титульным спонсором «Челси»

сегодня, 14:56

Биомеханическая инжиниринговая компания Infinite Athlete станет новым титульным спонсором «Челси».

Фирма создана в результате слияния Tempus Ex Machina и Biocore. В сферу ее деятельности входит разработка программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.

Стороны смогли договориться о сотрудничестве до конца текущего сезона, «синие» получат 43 миллиона фунтов стерлингов. Логотип Infinite Athlete будет размещен на игровых футболках мужской и женской команды, но на матч с «Брайтоном» лондонцы выйдут без данного дополнения.

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Челси
Перевод с standard.co.uk Фото: Сайт football.london
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Все комментарии
rj5pvty4p7v2
rj5pvty4p7v2
сегодня в 16:30
Также рассматривается альтернативный вариант - фирма по производству биологочески-активных добавок(БАД) "Proval". В зависимости от результатов первой половины АПЛ на форму дополнительно может быть нанесена надпись "Extra".
протон
протон
сегодня в 16:11
Инсайдеры сообщали, что так изначально и планировалось. Боули хочет партнера помощнее, поэтому в течение сезона будут искать другого спонсора.
Infinite Athlete и дальше будут сотрудничать с Челси, но титульным спонсором не будет, их лого будет на рукаве.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:27
Какая разница откуда будут сыпаться деньги.
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