«Интер» могут продать за 1 миллиард 300 миллионов евро

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вчера, 11:46

В корпоративной среде ходят слухи о возможной продаже «Интера». Компания Investcorp готова предложить за миланский клуб 1 миллиард 300 миллионов евро. Данный фонд официально относится к Бахрейну, но значительная часть капитала принадлежит инвесторам из Саудовской Аравии.

В мае 2024 года миланский клуб должен погасить кредит в размере 400 миллионов евро. Владелец «Интера» стоит перед выбором между продажей клуба и рефенансированием.

В Investcorp отказались комментировать слухи о покупке «нерадзурри».