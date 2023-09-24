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«Интер» могут продать за 1 миллиард 300 миллионов евро

вчера, 11:46

В корпоративной среде ходят слухи о возможной продаже «Интера». Компания Investcorp готова предложить за миланский клуб 1 миллиард 300 миллионов евро. Данный фонд официально относится к Бахрейну, но значительная часть капитала принадлежит инвесторам из Саудовской Аравии.

В мае 2024 года миланский клуб должен погасить кредит в размере 400 миллионов евро. Владелец «Интера» Стивен Чжан стоит перед выбором между продажей клуба и рефенансированием.

В Investcorp отказались комментировать слухи о покупке «нерадзурри».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:22
Эта команда столько не стоит.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:53
Арабы скупают все подряд...
Неужели верблюды уже надоели?
Гость
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