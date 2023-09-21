«Челси» планирует сократить расходы на зарплаты

«Челси» намерен сократить расходы на зарплаты на 80 миллионов фунтов в год.
Это связано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов, что предполагает распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.
Клуб также планирует провести реконструкцию стадиона, это может обойтись в 2 млрд фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «Челси» имеет шансы получить дополнительные средства размером 400 млн фунтов.
Времена Абрамовича им будут вспоминаться, как лучшее время в истории Челси.
Чтоб вы понимали, -80 в год от 130 это зарплатная ведомость Брайтона, около 50. Это верное направление, рынок раздут и команды должны позаботиться о своём финансовом здоровье, но выглядит рискованно. Такое пришло в голову, уверен, уже руководителю каждого топ-клуба АПЛ, однако 50 с растущим рынком это путь мимо топ-4 на 10 лет вперёд.
Времена Абрамовича им будут вспоминаться, как лучшее время в истории Челси.
Чтоб вы понимали, -80 в год от 130 это зарплатная ведомость Брайтона, около 50. Это верное направление, рынок раздут и команды должны позаботиться о своём финансовом здоровье, но выглядит рискованно. Такое пришло в голову, уверен, уже руководителю каждого топ-клуба АПЛ, однако 50 с растущим рынком это путь мимо топ-4 на 10 лет вперёд.