«Челси» планирует сократить расходы на зарплаты

1695300916

вчера, 15:55

«Челси» намерен сократить расходы на зарплаты на 80 миллионов фунтов в год.

Это связано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов, что предполагает распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.

Клуб также планирует провести реконструкцию стадиона, это может обойтись в 2 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Челси» имеет шансы получить дополнительные средства размером 400 млн фунтов.