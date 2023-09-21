Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» планирует сократить расходы на зарплаты

вчера, 15:55

«Челси» намерен сократить расходы на зарплаты на 80 миллионов фунтов в год.

Это связано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов, что предполагает распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.

Клуб также планирует провести реконструкцию стадиона, это может обойтись в 2 млрд фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Челси» имеет шансы получить дополнительные средства размером 400 млн фунтов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Челси
Перевод с dailymail.co.uk
Слухи«Челси» может получить дополнительные средства размером 400 млн фунтов
Вчера, 10:41
У МЮ могут не появиться новые владельцы из-за неудачного старта сезона
20 сентября
СлухиТерри с партнёрами планирует купить 10% акций «Челси»
20 сентября
Клубы РПЛ из-за отстранения со стороны УЕФА потеряли около 100 млн евро
19 сентября
Стало известно, сколько российские клубы заработали в турнирах УЕФА
19 сентября
Ушли Малком, Захарян и Зайнутдинов. Футбольные потери РПЛ этого лета
15 сентябряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
dpqspneywu3q
dpqspneywu3q
вчера в 20:03
Синий как Зенит, но без судеек)
112910415
112910415
вчера в 16:30
не разбегутся ли пенсионеры ?
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 16:20
Не удивлюсь, если Челси раздаст всех футболистов по арендам и наберет 20-30 новых с з/п пониже
протон
протон
вчера в 16:19
Если кто-то когда-то напишет книгу "Самые главные разрушения топ клубов в истории", то кейс Боэли должен быть на первом месте. Всего за 2 года справился мужик.
Времена Абрамовича им будут вспоминаться, как лучшее время в истории Челси.
Чтоб вы понимали, -80 в год от 130 это зарплатная ведомость Брайтона, около 50. Это верное направление, рынок раздут и команды должны позаботиться о своём финансовом здоровье, но выглядит рискованно. Такое пришло в голову, уверен, уже руководителю каждого топ-клуба АПЛ, однако 50 с растущим рынком это путь мимо топ-4 на 10 лет вперёд.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:18
Челси шумит не по детский
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 