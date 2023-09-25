Спортдир «Локомотива»: «Летом у нас был очень дефицитный бюджет»

Спортивный директор «Локомотива» рассказал, что у клуба были серьёзные финансовые ограничения для работы на трансферном рынке минувшим летом.

Почему на это лето было ноль в бюджете на трансферы? Очень дефицитный бюджет. На это окно денег было недостаточно, чтобы привлечь суперквалифицированных игроков. Будет ли то же самое зимой? Нет. Это будет новый календарный год. Новый бюджет.