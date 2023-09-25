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Спортдир «Локомотива»: «Летом у нас был очень дефицитный бюджет»

вчера, 09:55

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что у клуба были серьёзные финансовые ограничения для работы на трансферном рынке минувшим летом.

Почему на это лето было ноль в бюджете на трансферы? Очень дефицитный бюджет. На это окно денег было недостаточно, чтобы привлечь суперквалифицированных игроков. Будет ли то же самое зимой? Нет. Это будет новый календарный год. Новый бюджет.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 12:02
Раздербанили не экономно бюджет, вот и не хватило на высококвлифицированных футболистов. По сему новый календарный год ожидается чиновниками от футбола, как манна Небесная. Потирают ручонки, предвкушая добычу. По этим бы ручонкам топориком тюкнуть маленький разик, для профилактики.
nubom
nubom
вчера в 10:24
Как показал последний матч с Зенитом, малый бюджет не мешает показывать зрелищный футбол команде. А вот то, что малый бюджет автоматически перекрывает денежный штуцер руководящим чиновникам и футбольным агентам - это точно.
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Neuron0007 (раскрыть)
вчера в 10:17, ред.
Нет! Не проехали!

Вы публично обвинили меня в нечестной игре, иначе говоря в мошенничестве!

Давайте разбираться:

Я не нашёл в архиве котировок на вчерашний матч на событие на которое я поставил, но давайте посмотрим на основные коэффициенты:
1 Х 2 ТМ 2,5 ТБ
1,61 3,32 6,95 1,58 2,54

Давайте посмотрим какие коэффициенты предлагают на победу аутсайдера в 1-м тайме и обе забьют в матчах с подобными коэффициентами в этом же чемпионате:
1 Х 2 ТМ 2,5 ТБ к-т
Атлетик - Хетафе 1,64 3,85 6,20 1,61 2,35 41
Сельта - Алавес 1,77 3,60 5,40 1,57 2,43 41

Вы можете возразить, что 41 это не 51. Прекрасно. Могу подсказать Вам БК в которой коэффициенты на эти события в этих матчах составляют 70 и 60 соответственно. Можете сыграть "верняк".
Соответственно коэффициент объективен и никакой ошибки нет.
Итак, Вы публично обвинили меня в нечестной игре, как у Вас водится на эмоциях. Теперь я жду от Вас таких же публичных извинений.
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Цены на перевозки а растут, а денег на команду не хватает.)
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