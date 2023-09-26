Кухарчук ответил на вопрос о своей зарплате в «Пари НН» и «Торпедо»

Полузащитник «Пари НН» высказался об отличии зарплаты в своей нынешней команде от той, которую он получал в «Торпедо».

Я был на связи с Сергеем Николаевичем Юраном, получил предложение и сразу же согласился. Конечно, одна из причин перехода — это возможность выступать в РПЛ . А самое важное то, что главный тренер хотел видеть меня в команде.

Естественно, по зарплате пришлось немного «упасть», по сравнению с «Торпедо». Всех денег не заработаешь. Для меня самое важное — это играть в футбол. Я люблю эту игру всем сердцем.

Потолок «Пари НН» в таблице? Первое место.