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Кухарчук ответил на вопрос о своей зарплате в «Пари НН» и «Торпедо»

сегодня, 09:58

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался об отличии зарплаты в своей нынешней команде от той, которую он получал в «Торпедо».

Я был на связи с Сергеем Николаевичем Юраном, получил предложение и сразу же согласился. Конечно, одна из причин перехода — это возможность выступать в РПЛ. А самое важное то, что главный тренер хотел видеть меня в команде.

Естественно, по зарплате пришлось немного «упасть», по сравнению с «Торпедо». Всех денег не заработаешь. Для меня самое важное — это играть в футбол. Я люблю эту игру всем сердцем.

Потолок «Пари НН» в таблице? Первое место.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:11
Вот про первое место можно было и не говорить.
6ywvcsvncwae
6ywvcsvncwae
сегодня в 10:57
Правильный выбор сделал парень
Гость
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