Бывший игрок «Локомотива» угрожает самоубийством

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вчера, 13:15

Полузащитник «Ниццы» в настоящий момент находится на мосту Маньян в городе Ницца и угрожает, что спрыгнет с него. На место происшествия прибыли спецслужбы. Полиция ведёт переговоры со спортсменом. По предварительным данным, причиной, побудившей футболиста к такому поступку, стала неразделённая любовь.

Бека Бека выступал за «Локомотив» на протяжении одного сезона (28 матчей, 4 ассиста и 10 жёлтых карточек). Летом 2022 года игрок перебрался в «Ниццу». В прошедшем сезоне 22-летний футболист провёл 22 матча за французский клуб, отметился голом и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне он не играл.