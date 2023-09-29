Бывший игрок «Локомотива» угрожает самоубийством

Полузащитник «Ниццы» Алексис Бека Бека в настоящий момент находится на мосту Маньян в городе Ницца и угрожает, что спрыгнет с него. На место происшествия прибыли спецслужбы. Полиция ведёт переговоры со спортсменом. По предварительным данным, причиной, побудившей футболиста к такому поступку, стала неразделённая любовь.
Бека Бека выступал за «Локомотив» на протяжении одного сезона (28 матчей, 4 ассиста и 10 жёлтых карточек). Летом 2022 года игрок перебрался в «Ниццу». В прошедшем сезоне 22-летний футболист провёл 22 матча за французский клуб, отметился голом и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне он не играл.
Эх не успел пацанёнок с Дзюбаном в Локо пересечься, тот бы ему свой рецептик от неразделённой любви быстро подсказал!
Эх не успел пацанёнок с Дзюбаном в Локо пересечься, тот бы ему свой рецептик от неразделённой любви быстро подсказал!
Кстати, почти так оборвалась судейская карьера Марка Клаттенбурга как раз, он дикпики усердно слал даме своего сердца (или не сердца, а того, что пониже), а потом та узнала, что он женат и нашла повод побывать во всех СМИ с рассказом об обмане похотливым судьёй, руководство судейского корпуса потребовало Клаттенбурга уволиться.
Кстати, почти так оборвалась судейская карьера Марка Клаттенбурга как раз, он дикпики усердно слал даме своего сердца (или не сердца, а того, что пониже), а потом та узнала, что он женат и нашла повод побывать во всех СМИ с рассказом об обмане похотливым судьёй, руководство судейского корпуса потребовало Клаттенбурга уволиться.