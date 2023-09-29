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ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2023/2024

Бывший игрок «Локомотива» угрожает самоубийством

вчера, 13:15

Полузащитник «Ниццы» Алексис Бека Бека в настоящий момент находится на мосту Маньян в городе Ницца и угрожает, что спрыгнет с него. На место происшествия прибыли спецслужбы. Полиция ведёт переговоры со спортсменом. По предварительным данным, причиной, побудившей футболиста к такому поступку, стала неразделённая любовь.

Бека Бека выступал за «Локомотив» на протяжении одного сезона (28 матчей, 4 ассиста и 10 жёлтых карточек). Летом 2022 года игрок перебрался в «Ниццу». В прошедшем сезоне 22-летний футболист провёл 22 матча за французский клуб, отметился голом и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне он не играл.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Передайте низкий поклон. Спасибо за диалог. Супруге всё равно от меня лайк. Уверен, что после моих слов вы захотите посмотреть этот фильм. Строчки стихотворения герой Тихонова прочитал в актовом зале школы.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:49
Засмеялась и сказала,что я опозорил подозрением её "честное культурное имя"...Так что подставили Вы меня,подвели под монастырь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
Вам повезло с супругой и всё же... спросите у неё, знает ли она, в каком фильме прозвучали эти строчки. Назовёт - и ей поставлю плюс.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:53
СКажите спасибо,что супругу в помощь не привлёк,она наизусть такие фильмы знает.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:52
Эти строчки процитировал учитель Мельников ( В.В.Тихонов) в фильме "Доживём до понедельника" учительнице литературы ( Н. Е.Меньшикова ).
Спасибо. Всего хорошего.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:03
Мне проще полсотни стихов наизусть прочитать(от Пушкина до Межирова, через Бодлера и Хуану Инес де ла Крус),чем вспоминать,в каком фильме цитировались те
или иные стихи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:54
Если скажете, в каком советском фильме прозвучали эти строчки, поставлю вам ещё один лайк. Первый вы заслужили. Одно условие - в интернете не смотреть.
Futurista
Futurista
вчера в 18:29
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:02
Лекарство от любви-другая любовь???
"Не властны мы в самих себе,и в молодые наши леты даём поспешные обеты,смешные,может быть,всевидящей судьбе!". Е.Баратынский
Напрасный труд
Напрасный труд ответ AleS (раскрыть)
вчера в 17:59
За историю человечества самоубийством из-за неразделённой любви успели покончить с собой представители всех известных профессий,и вот,наконец,нашёлся и футболист...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:57
Шекспировского масштаба трагедия! "Она его за муки полюбила...",а он её-что выгнала де:била.
lotsman
lotsman
вчера в 17:37
Само понятие, УГРОЖАЕТ, уже абсурдно. Угрожать можно убийством кого либо, но самоубийством угрожать, нелепость. Такому человеку можно сказать - ну и чёрт с тобой, прыгай, попутного ветерка, в догонку. Тут скорее подходит - шантаж.
FenixSL
FenixSL ответ AleS (раскрыть)
вчера в 16:31
да а в какой сфере нет дурачков?)
можно быть на работе профессором
а за ее пределами элементарно по бытовому тупым
Capral
Capral
вчера в 16:14
Чувак просто начитался "Гранатовый браслет". А поскольку, русский знает плохо- отсюда и неправильное восприятие прочитанного...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:12
Спился бы, но хоть с моста не прыгал)) Хотя мой друг один раз как раз под градусами прыгнул с Литейного моста в Питере, к счастью, в июле и он плавал хорошо и о бык не расшибся случайно)
Capral
Capral
вчера в 16:02
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ vtspyd6phrdu (раскрыть)
    вчера в 15:59
    Зачем им психически не уравновешенные игроки?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:31
    Всем сердцем сочувствую Бека Бека. По себе знаю ( это было в далёком юношестве ), что это такое - неразделённая любовь. Жизнь становится немилой. Надеюсь, что всё у него наладится. Совет: найти побыстрее другую подругу, которая залечит все твои раны.
    valt134
    valt134
    вчера в 15:26
    Палата 6 отдыхает…
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ qwup689btkt2 (раскрыть)
    вчера в 14:45
    Так у Дзюбы разделённая, он просто любит такие весёлые подарочки возлюбленным делать, а вот слать такое при безответной любви - это харассмент.

    Кстати, почти так оборвалась судейская карьера Марка Клаттенбурга как раз, он дикпики усердно слал даме своего сердца (или не сердца, а того, что пониже), а потом та узнала, что он женат и нашла повод побывать во всех СМИ с рассказом об обмане похотливым судьёй, руководство судейского корпуса потребовало Клаттенбурга уволиться.
    qwup689btkt2
    qwup689btkt2
    вчера в 14:01
    По предварительным данным, причиной, побудившей футболиста к такому поступку, стала неразделённая любовь.

    Эх не успел пацанёнок с Дзюбаном в Локо пересечься, тот бы ему свой рецептик от неразделённой любви быстро подсказал!
    112910415
    112910415
    вчера в 13:51
    жаль, что психика такая раздёрганная
    AleS
    AleS
    вчера в 13:50
    Какие же эти футболисты дурачки
    FenixSL
    FenixSL ответ Ванечка (раскрыть)
    вчера в 13:48
    не уехал бы, то вылечился бы водкой, а не ныл на краю моста!
    vzx4e6vt32ns
    vzx4e6vt32ns
    вчера в 13:44
    Вместо Беки-Беки может получиться Смятка-Смятка
    Ванечка
    Ванечка
    вчера в 13:39
    Вовремя уехал из России .... крышак у него поехал, а то бы стоял на мосту у реки Москвы.
    memphis
    memphis
    вчера в 13:37
    Вовремя сплавили
    vtspyd6phrdu
    vtspyd6phrdu
    вчера в 13:24
    Надо его обратно в Локомотив,и дать гражданство
    Гость
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