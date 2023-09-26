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Мэр Амстердама отреагировала на инцидент в матче «Аякса» и «Фейеноорда»

сегодня, 11:58

Мэр Амстердама Фемке Халсема потребовала, чтобы «Аякс» наказал фанатов, которые устроили беспорядки на матче чемпионата Нидерландов против «Фейеноорда».

То, что произошло вчера, позорно. Немало болельщиков потратили деньги билет. Их раздражает, что игра проводится плохо, но они просто хотят увидеть матч. Тот факт, что данная группа его портит, с этим просто необходимо покончить.

Клуб несет ответственность за то, что происходит на стадионе, и имеет для этого собственную службу безопасности. Договоренность заключается в том, что на стадионе не будет фейерверков. Видимо, обыска недостаточно, потому что это уже не первый раз.

Должны проводиться обыски один на один. Я также считаю, что на фанатской трибуне следует повесить сетки и запретить таким болельщикам посещать стадион, если это необходимо, на всю жизнь.

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