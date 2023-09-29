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Роналду забил свой 730-й гол на клубном уровне

вчера, 20:31
Аль-ТаеЛоготип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)1 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Тае» уступил клубу «Аль-Наср» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:2).

Талиска вывел гостей вперед на 32-й минуте, Вирджил Мисиджан на 79-й счет сравнял. Победный гол забил Криштиану Роналду на 87-й с пенальти.

Этот мяч стал для Роналду 30-м в 34 матчах за саудовский коллектив, а также 730-м на клубном уровне и 854-м на взрослом уровне суммарно.

В текущем сезоне саудовской Премьер-Лиги у Криштиану 10 голов и 5 голевых передач в 7 матчах, он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:15
Люди его хейтят, говорят всякое но и есть люди которые восхищаются, в и итоге мы видим закат карьеры одного из самых лучших игроков в истории на ровне с Месси в этой эпохе, удачи Легенде.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 23:42
Зачем ему было уезжать туда много лет назад?
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 22:05
Он наконец-то нашёл лигу своего уровня,он должен был уехать туда лет 5-7 назад,уже было бы 1000 голов,хорошая зарплата,,не смотря на уровень лиги,его всё равно вызывали бы в сборную. Зачем ушёл Юве,зачем МЮ..
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:31
Кто там говорит что Рон хочет якобы выжить Талиску из команды? У них отличная связка в атаке, посмотрите какую красивую голевую передачу сегодня Рон выдал на Талиску. А еще один гол Талиски не защитали из за офсайда где тоже Рон делал на него передачу. Отличная игра! В атаке все получается но пропущенный гол это конечно провал обороны. Много пропускаем. Чуть было не потеряли очки с аутсайдером но хорошо что Рон спас!! Не подвел и хладнокровно реализовал пенальти на последних минутах матча. Лучший!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Рон молодец, так держать . Есть ещё время для новых рекордов . Удачи !
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:58
Красавчик Рон, затащил команду в нужный момент!! Очередная победа Аль-Насра, а конкурент Аль-ттихад потерял очки и теперь всего одно очко отставанее от первого места. Хорошо если еще и Аль-Хиляль сегодня потеряет очки но это вряд ли.
Гость
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