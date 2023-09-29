Роналду забил свой 730-й гол на клубном уровне

1696008711

вчера, 20:31

«Аль-Тае» уступил клубу «Аль-Наср» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:2).

Талиска вывел гостей вперед на 32-й минуте, Вирджил Мисиджан на 79-й счет сравнял. Победный гол забил на 87-й с пенальти.

Этот мяч стал для Роналду 30-м в 34 матчах за саудовский коллектив, а также 730-м на клубном уровне и 854-м на взрослом уровне суммарно.

В текущем сезоне саудовской Премьер-Лиги у Криштиану 10 голов и 5 голевых передач в 7 матчах, он лучший бомбардир и лидер по системе «гол+пас».