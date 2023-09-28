Мартинес – новый лучший бомбардир Серии А. Помогают одноклубники и слабость конкурентов

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вчера, 13:25

Остальным придётся преодолевать испытания.

Душан Влахович – «тёмная лошадка»

Адаптация серба в «старой синьоре» затянулась – в «Ювентус» из «Фиорентины» он переходил одним из лучших бомбардиров Серии А, оставшуюся часть сезона-21/22 списали на интеграцию в новый коллектив. В следующей кампании лучше не стало – Душан много пропускал из-за травм, а в проведённых 27 играх чемпионата отличился лишь 10 мячами.

Летом заходила речь, что Влаховича могут отдать «Челси» ради Ромелу Лукаку. По деталям договориться не удалось – туринцы требовали доплатить. Пока можно сказать – это и к лучшему. В новом сезоне «Ювентусом» руководит связка менеджеров Аллегри-Маньянелли – второй пришёл летом, с ним «бьянконери» окончательно перешли на схему «3-5-2». А на острие образовалась связка Кьеза-Влахович. Федерико до этого варьировал позиции центрфорварда и латераля, поэтому с Душаном пересекался редко. Зато теперь они на двоих забили 8 из 12 мячей туринцев.

Сложно сказать, адаптировался ли сербский талант к требованиям Аллегри окончательно и продолжит ли показывать такую результативность – но в той же «Фиорентине» он уже забивал больше 20 мячей, так что и теперь ориентировочная планка для него такая же.

Осимхену мешает скандал

В вопросе «повторит ли Виктор прошлогодний результат?» слишком много «но». Игра самих неаполитанцев оставляет в разы больше вопросов. При Руди Гарсия нигерийский страйкер получил ещё больше влияния – за счёт габаритов он отлично ведёт борьбу на втором этаже, что для нового наставника чемпионов крайне важно. Но структура «Наполи» стала проще и перестала раскрывать сильные стороны других лидеров – тому же Хвиче в команде стало в разы тяжелее (ему перестали создавать пространство).

Наслаивается конфликт футболиста с клубом. Пресс-служба выложила в TikTok ролик, посвященный нереализованному Виктором пенальти. Шутка не зашла – а агент нигерийца пригрозил клубу судом. Футболист ожидает извинений от команды, которая занимается соцсетями неаполитанцев – SMM-менеджер уже извинился перед ним.

Напряжённость переносится на всю команду – Осимхен перед игрой с «Удинезе» не поздоровался с одноклубниками, прибыв в отель. Всё это сопровождается 4-матчевой серией без голов. Но 4 мяча в активе нападающего есть – дальше всё будет зависеть от исхода скандала и реакции игрока.

Лучшие условия у Лаутаро Мартинеса

Тут сходится всё. Сам Лаутаро в отличной форме и крайне стабилен. В двух предыдущих чемпионатах аргентинский нападающий забил по 21 мячу, а в последние 4 сезона регулярно выбивает более 20 результативных действий.

Плюс к этому «Интер» возвращается в борьбу за титул – хотя после потери Онаны и Лукаку поверить в это было бы сложно. «Нерадзурри» отлично сработали на рынке и закрыли слабые позиции – причём сделали это, потратив всего 64 миллиона евро. Меньше, чем «Аталанта», «Ювентус», «Наполи» и «Милан».

До этого аргентинец играл в связке с Ромелу Лукаку – и был хорош, поэтому с уходом бельгийца мог потерять хватку и сам Мартинес. Но и на этом направлении «нерадзурри» добились успеха – свободным агентом взяли Маркуса Тюрама. Форварды быстро нашли взаимопонимание – и по прошествии 6 туров Лаутаро забил уже 5 мячей и возглавляет список бомбардиров в Серии А.

Ранее аргентинец при отличной статистике оставался в тени Чиро Иммобиле, Душана Влаховича и Виктора Осимхена. На этот раз слишком много предпосылок к тому, что лучшим станет Мартинес.

Бомбардиры «Сассуоло» задают пространство для сенсации

Мартинес, Кьеза, Влахович и Жиру – топ-бомбардиры, попаданием которых в топ-5 не удивишь. Но всегда есть и неожиданные кандидаты. До этого выстреливали Мбала Нзола, Булайе Диа, Адемола Лукман, Джованни Симеоне, Тэмми Абрахам. Никого пока не хватило более чем на один сезон (Лукман исключение – его перформанс пришёлся на предыдущий чемпионат).

Сейчас после 6 туров в первой пятёрке идут сразу два футболиста «Сассуоло»: Андреа Пинамонти и Доменико Берарди (успел забить «Интеру»). Оба отличились четырьмя мячами. При этом Доменико уже на протяжении четырёх кампаний подряд забивает больше 10 мячей, поэтому его статистика удивляет не так сильно – а вот взлёт Андреа действительно стихийный (ранее был только чемпионат-21/22 с 13 голами за «Эмполи»).

Серии А не хватает результативности

В Италии есть топ-форварды. За «Рому» гоняет Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес разрывает за «Интер», в «Ювентусе» образовалась отличная связка Кьеза-Влахович, тот же Осимхен в лучшей форме неудержим. Но как тогда за последние 5 сезонов единственные, кому покорилась планка в 30 мячей, – это Криштиану Роналду и Чиро Иммобиле. Первому тогда уже было за 30.

И вряд ли кто-то подступится к этой планке в ближайшие годы – Лаутаро держится в районе 20-21 мяча, у остальных показатели ещё слабее. Да и Рона в лиге больше нет – а цех нападающих полон звёзд второго-третьего эшелона. Тот же Тюрам – скорее диспетчер, но не элитный страйкер, а Лукаку с Жиру – возрастные исполнители, хоть и уверенно себя чувствуют в Серии А по сравнению с более скоростной АПЛ . Дибала в системе Моуриньо остаётся виртуозом – но не голеадором.

С другой стороны, и суть итальянского чемпионата – не в элитных завершителях. Такая же ситуация была и 10 лет назад. Поэтому у того, кто стрельнёт на этот раз, попросту не будет серьёзной конкуренции в топе бомбардиров.