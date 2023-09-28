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«Ливерпуль» выиграл семь игр подряд с общим счётом 20:6

вчера, 10:42
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Вчера в матче Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Лестер».

Разница мячей в этих семи встречах составляет 20:6.

Последний раз «Ливерпуль» не побеждал 13 августа в матче 1-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:23
Клопп хорош
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:21
С Ньюкаслом фартануло. А так молодцы, хорошо идут на всех фронтах
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:00
Не плохой показатель!
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