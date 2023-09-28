«Ливерпуль» выиграл семь игр подряд с общим счётом 20:6

Вчера в матче Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Лестер».
Разница мячей в этих семи встречах составляет 20:6.
Последний раз «Ливерпуль» не побеждал 13 августа в матче 1-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).
|Ливерпуль3 : 1Лестер Сити
|Матч завершен
Вчера в матче Кубка Английской Лиги «Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Лестер».
Разница мячей в этих семи встречах составляет 20:6.
Последний раз «Ливерпуль» не побеждал 13 августа в матче 1-го тура АПЛ против «Челси» (1:1).