Кварацхелия впервые за полгода отметился голом

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вчера, 23:31

Нападающий «Наполи» забил гол в матче 6-го тура Серии А с «Удинезе».

Игрок отличился на 74-й минуте встречи. Форвард отметился голом впервые с 19 марта, когда поразил ворота «Торино» в 27-м туре чемпионата Италии прошлого сезона.