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Кварацхелия впервые за полгода отметился голом

вчера, 23:31
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче 6-го тура Серии А с «Удинезе».

Игрок отличился на 74-й минуте встречи. Форвард отметился голом впервые с 19 марта, когда поразил ворота «Торино» в 27-м туре чемпионата Италии прошлого сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:18
не так часто балует народ ...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 04:31
О у вас тут споры кто ужаснее проводит этот сезон, круто!!!
Я не однократно писал, что у Хвичи есть проблема в игровом и психическом плане. Он не постоянен, за отличными отрезками у него может пойти продолжительный спад. Ну и конечно я прогнозировал синдром "второго сезона", так и выходит.
Но Наполи он достался почти даром и он с лихвой отработал 10 вложенных в него лямов.
А что Мудрик? Средненький игрок, которого почему то купили за 70 млн евро и еще 30 млн бонусов, а просили вообще далеко за сотню.
Там как мне кажется афёрой пахнет, через отобранный у Ромы клуб решили помочь Ахметову. Это единственный адекватный вариант.
Когда Мудрик отработает эти деньги? Да никогда!!!
Скорее всего уже в следующем сезоне пойдут аренды, а впоследствии контракт закончится и он уйдёт в средний клуб без амбиций.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:48, ред.
Ну сушняк был у Хвичи, с кем не бывает?). Забил + голевой пас и пенка на нем вроде как, молоток. Удачи ему и продолжать радовать поклонников, а не ненавистников). Это не Заха и тем более не Мудрик, у которого сушняк уже 1000 мин длится. Напоите его до отвала, или повестку подарите)).
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 01:24
Хвича забил впервые за полгода! Это великое достижение?
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 01:16
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:47, ред.
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86
      сегодня в 00:42
      CAPRAL
      Ты мне Черданцева напоминаешь, ужаснейшего комментатора, который постоянно не готов к матчам, не знает как зовут игрока, на какой позиции он играет, какая нога рабочая. Но тебе всё-таки простительно, а у него это работа.
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86
      сегодня в 00:39
      CAPRAL
      Да неважно нормально это или нет. Главное, что твой распиаренный Мудрик на фоне грузина просто днище. И трансфер Кварацхелии полностью окупился, в отличие от слитого впустую бабла за украинца.
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:29
      Статистика грузина- в заглавии статьи...
      Желаю здравствовать.
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86
      сегодня в 00:22
      CAPRAL
      Хоть бы статистику грузина посмотрел. А то пишешь про 1 голевой пас за полгода.

      И да, Мудрик гениален! 2 голевых паса более чем за полгода - это шикарно!!!
      Capral
      Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
      сегодня в 00:03
      Всё- больше не отвечаю, не пиши больше.
      Capral
      Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
      сегодня в 00:02
      Ну хорошо- два ассиста и один гол за полгода. Это нормально?!
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 00:01
      А кто тебе сказал, что 1 голевой пас за полгода? Если он в этом сезоне уже делал в матче против Сассуоло.
      Capral
      Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
      вчера в 23:58
      Разговор окончен. Прошу больше не тревожить- я всё сказал и доказал. Один гол за полгода- это супер!!! У меня всё. Пока.
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:54
      А чем твой восьмидесятимиллионный Мудрик отметился в кубке лиги? А ну да, опять ничем.
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:51
      Толя, прикинь, за полгода- один гол и один ассист. Вот- это достижение!!!
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:46, ред.
      Теперь снова полгода будет без голов... Время пошло.
      А главное, соперник какой был замечательный- Удинезе- явный аутсайдер без восьми игроков. Вот кому, безделушка Хвичка может забивать.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 23:41
      Сакартвело празднует. Бичико забил. Теперь полгода поаздник будет!!!
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 23:40
      Снова великий??? Полгода,грят,без голов,как будто играли всё это время беспрестанно.
      SSC Napoli
      SSC Napoli
      вчера в 23:38
      Красава, ещё и голевую отдал.
      e72eeyxv6pz6
      e72eeyxv6pz6
      вчера в 23:36
      Хвича немного сдал по сравнению с прошлым сезоном
      Гость
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