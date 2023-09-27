Кварацхелия впервые за полгода отметился голом

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче 6-го тура Серии А с «Удинезе».
Игрок отличился на 74-й минуте встречи. Форвард отметился голом впервые с 19 марта, когда поразил ворота «Торино» в 27-м туре чемпионата Италии прошлого сезона.
Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в матче 6-го тура Серии А с «Удинезе».
Игрок отличился на 74-й минуте встречи. Форвард отметился голом впервые с 19 марта, когда поразил ворота «Торино» в 27-м туре чемпионата Италии прошлого сезона.
Я не однократно писал, что у Хвичи есть проблема в игровом и психическом плане. Он не постоянен, за отличными отрезками у него может пойти продолжительный спад. Ну и конечно я прогнозировал синдром "второго сезона", так и выходит.
Но Наполи он достался почти даром и он с лихвой отработал 10 вложенных в него лямов.
А что Мудрик? Средненький игрок, которого почему то купили за 70 млн евро и еще 30 млн бонусов, а просили вообще далеко за сотню.
Там как мне кажется афёрой пахнет, через отобранный у Ромы клуб решили помочь Ахметову. Это единственный адекватный вариант.
Когда Мудрик отработает эти деньги? Да никогда!!!
Скорее всего уже в следующем сезоне пойдут аренды, а впоследствии контракт закончится и он уйдёт в средний клуб без амбиций.
Я не однократно писал, что у Хвичи есть проблема в игровом и психическом плане. Он не постоянен, за отличными отрезками у него может пойти продолжительный спад. Ну и конечно я прогнозировал синдром "второго сезона", так и выходит.
Но Наполи он достался почти даром и он с лихвой отработал 10 вложенных в него лямов.
А что Мудрик? Средненький игрок, которого почему то купили за 70 млн евро и еще 30 млн бонусов, а просили вообще далеко за сотню.
Там как мне кажется афёрой пахнет, через отобранный у Ромы клуб решили помочь Ахметову. Это единственный адекватный вариант.
Когда Мудрик отработает эти деньги? Да никогда!!!
Скорее всего уже в следующем сезоне пойдут аренды, а впоследствии контракт закончится и он уйдёт в средний клуб без амбиций.
Там написано про гол и ничего про голевые пасы. Поэтому не надо писать того, чего не знаешь.
Там написано про гол и ничего про голевые пасы. Поэтому не надо писать того, чего не знаешь.
Ты мне Черданцева напоминаешь, ужаснейшего комментатора, который постоянно не готов к матчам, не знает как зовут игрока, на какой позиции он играет, какая нога рабочая. Но тебе всё-таки простительно, а у него это работа.
Ты мне Черданцева напоминаешь, ужаснейшего комментатора, который постоянно не готов к матчам, не знает как зовут игрока, на какой позиции он играет, какая нога рабочая. Но тебе всё-таки простительно, а у него это работа.
Да неважно нормально это или нет. Главное, что твой распиаренный Мудрик на фоне грузина просто днище. И трансфер Кварацхелии полностью окупился, в отличие от слитого впустую бабла за украинца.
Да неважно нормально это или нет. Главное, что твой распиаренный Мудрик на фоне грузина просто днище. И трансфер Кварацхелии полностью окупился, в отличие от слитого впустую бабла за украинца.
Желаю здравствовать.
Желаю здравствовать.
Хоть бы статистику грузина посмотрел. А то пишешь про 1 голевой пас за полгода.
И да, Мудрик гениален! 2 голевых паса более чем за полгода - это шикарно!!!
Хоть бы статистику грузина посмотрел. А то пишешь про 1 голевой пас за полгода.
И да, Мудрик гениален! 2 голевых паса более чем за полгода - это шикарно!!!
А главное, соперник какой был замечательный- Удинезе- явный аутсайдер без восьми игроков. Вот кому, безделушка Хвичка может забивать.
А главное, соперник какой был замечательный- Удинезе- явный аутсайдер без восьми игроков. Вот кому, безделушка Хвичка может забивать.