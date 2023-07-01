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ФИФА изменит правило офсайда

вчера, 20:43

Правило офсайда могут изменить.

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над новой регламентацией правила положения «вне игры». Теперь офсайдом будет считаться положение, при котором все тело атакующего футболиста в момент паса находится ближе к воротам оппонента, чем защитник. Если часть тела игрока атаки находится на одной линии с последним игроком обороны, то это не будет офсайдом. Предполагается, что данное новшество позволит сделать футбол более динамичным и захватывающим.

Обновленное правило испытают в низших дивизионах Италии, Нидерландов и Швеции.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:06
Всю эту хрень уже давно можно было автоматизировать датчиками и софтом для камер.
ABir
ABir
сегодня в 07:26
По любому это новшество что-то меняет, а значит будет интереснее смотреть
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
сегодня в 05:31
Смотреть надо по плечам, давно уже в легкой атлетики так судят, кто плечами первый проходит ленточку тот и vin, такой же принцип должен быть и тут, если нападающий плечами ближе к воротам, значит вне игры, если защитник то в игре
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:26, ред.
На бумаге не плохо,а как на поле будет,нужно практиковать,ну это же лучше,чем когда половина пятки игрока аттакующего,уже считается офсайдом,или к примеру часть локтя!! Конечно,как минимум должно быть большая часть половины тела,а то и больше!! Но опять же,это все нужно вносить,с большими поправками,короче практика покажет!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:58, ред.
Анатомы, ау ! Тело - это туловище без ног или с ними ? Если без, то где оно начинается, а где оканчивается. Подозреваю, что оканчивается в районе пупка или копчика. Считать ли тыкву частью туловища, а ноги - его продолжением ?
От вашего ответа зависит судьба многих команд. Не подведите.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:43
Благодарю за " Старый Новый год". Вам за него лайк.
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 22:30
Писал уже и не раз..
Сперва исправьте свои ляпы по " пассивному вне игры" !
Во-первых надо считать пассивным вне игры лишь тех кто как минимум вне штрафной и тем более вне вратарской !!!
а то нап стоит чуть ли не у вратаря и типа пля не вне игры ?!?
adekvat
adekvat
вчера в 22:28
Все равно кипишь будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:24

Обсуждение новой трактовки офсайда..)
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 22:22
Защита будет просто глубоко садиться и теряется смысл создания искусственного оффсайда. Тогда игра точно не станет динамичнее.
Futurista
Futurista ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:16
Не чертить, а натягивать как резинку - венгерку...в честь инициатора Арсена)...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:05
Снова бред: опять будут линии, которые можно чертить по-разному.
Nazi
Nazi
вчера в 22:05
Венгер рулит, спасибо Арсен!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:02
Линии офф-сайда всё равно будут рисовать... Боковым судьям будет тяжелее найти просвет между защитниками и нападающими, чем "высунутый" нос последних... Бред...
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:01
Это тема для будущих дискуссий)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:59
Вопрос с "сучками" бревна, куда их относить? К телу или туловищу?)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:52, ред.
Да не надо испытывать в низших дивизионах. Давно пора определять положение "вне игры" по другим критериям - в частности, как предложенный, а не по бородавке на кончике носа.
Futurista
Futurista
вчера в 21:48
ВАР: "Хрен им" (С)...
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
Теперь только когда все бревно заплывет за линию...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:32
1."Теперь офсайдом будет считаться положение, при котором ВСЁ тело атакующего футболиста в момент паса находится ближе к воротам оппонента, чем защитник."

И здесь же далее:

2."Если часть тела игрока атаки находится на одной линии с последним игроком обороны, то это не будет офсайдом."

В первом случае, без огромной фантазии - в момент паса, предположим стадевяносто сантиметровый футболист начинает рывок и стопа его опорной ноги (в момент паса)) остается на линии с "защитником, а это 70-80 см. форы. Ушёл нап.
И из примера вытекает второе предложение. Может в первом случае имеют ввиду не "тело", а "туловище", тогда ещё какой то смысл приобретается.
просто_так
просто_так ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 21:31
так ничего не поменялось, сейчас будут определять параметры тела, где эти же миллиметры будут вызывать вопросы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25, ред.
Учитывая что у некоторых игроков размах рук - треть всей штрафной...они никогда не попадут в оффсайд...))
Zimka
Zimka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:11
Если защитника поймали на встречном движении это его ошибка, или держи линию и делай шаг вперёд или играй по нападающему.
Zimka
Zimka
вчера в 21:10
Свершилось, эти офсайды на пол миллиметра уже надоели.
Elliada
Elliada
вчера в 21:10
По-моему, бред. Допустим, только пятка осталась на одном уровне с последним защитником, а всё тело находится ближе к воротам, то это, по новым правилам, не офсайд. Но в таком случае у нападающего будет очевидное преимущество
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 21:09
Наконец-то об этом давно все говорили!!!
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