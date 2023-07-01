ФИФА изменит правило офсайда

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вчера, 20:43

Правило офсайда могут изменить.

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) работают над новой регламентацией правила положения «вне игры». Теперь офсайдом будет считаться положение, при котором все тело атакующего футболиста в момент паса находится ближе к воротам оппонента, чем защитник. Если часть тела игрока атаки находится на одной линии с последним игроком обороны, то это не будет офсайдом. Предполагается, что данное новшество позволит сделать футбол более динамичным и захватывающим.

Обновленное правило испытают в низших дивизионах Италии, Нидерландов и Швеции.