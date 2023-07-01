ФИФА изменит правило офсайда

Правило офсайда могут изменить.
ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над новой регламентацией правила положения «вне игры». Теперь офсайдом будет считаться положение, при котором все тело атакующего футболиста в момент паса находится ближе к воротам оппонента, чем защитник. Если часть тела игрока атаки находится на одной линии с последним игроком обороны, то это не будет офсайдом. Предполагается, что данное новшество позволит сделать футбол более динамичным и захватывающим.
Обновленное правило испытают в низших дивизионах Италии, Нидерландов и Швеции.
И здесь же далее:
2."Если часть тела игрока атаки находится на одной линии с последним игроком обороны, то это не будет офсайдом."
В первом случае, без огромной фантазии - в момент паса, предположим стадевяносто сантиметровый футболист начинает рывок и стопа его опорной ноги (в момент паса)) остается на линии с "защитником, а это 70-80 см. форы. Ушёл нап.
И из примера вытекает второе предложение. Может в первом случае имеют ввиду не "тело", а "туловище", тогда ещё какой то смысл приобретается.
И здесь же далее:
2."Если часть тела игрока атаки находится на одной линии с последним игроком обороны, то это не будет офсайдом."
В первом случае, без огромной фантазии - в момент паса, предположим стадевяносто сантиметровый футболист начинает рывок и стопа его опорной ноги (в момент паса)) остается на линии с "защитником, а это 70-80 см. форы. Ушёл нап.
И из примера вытекает второе предложение. Может в первом случае имеют ввиду не "тело", а "туловище", тогда ещё какой то смысл приобретается.