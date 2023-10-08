Хоселу повторил достижение Рауля в «Реале»

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сегодня, 00:45

Нападающий «Реала» отметился забитым голом в матче Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).

Таким образом, Хоселу стал третьим испанским футболистом в XXI веке, который сумел забить 5 и более голов за «Реал» в своих первых девяти матчах за сезон в чемпионате Испании.

Ранее это удавалось только и Хавьеру Портильо.