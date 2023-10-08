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Хоселу повторил достижение Рауля в «Реале»

сегодня, 00:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Нападающий «Реала» Хоселу отметился забитым голом в матче Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).

Таким образом, Хоселу стал третьим испанским футболистом в XXI веке, который сумел забить 5 и более голов за «Реал» в своих первых девяти матчах за сезон в чемпионате Испании.

Ранее это удавалось только Раулю Гонсалесу и Хавьеру Портильо.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 04:44
Красавчик паренёк, так держать !
Удачи тебе с Реалом !
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 04:25
На ряду с великим Раулем!
протон
протон
сегодня в 03:31
ЦАП при владении, ЛПЗ при игре без мяча. Великолепен во всех аспектах, идет в единоборства, стелится в подкатах, никакой суеты, парень очень спокоен с мячом. И ему всего лишь 20 лет. Получаю удовольствие от каждой его игры
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 02:29
С добрым утром!
Спасибо, что подсказали... действительно есть такая ошибка... только на другом сайте... у меня, кстати, тоже 2:0.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00, ред.
А некоторые говорят, что Хоселу старый и т.д. и т.п.
Но Хоселу ещё на многое способен. Играя за слабые команды, Хоселу часто наказывал лидеров Ла Лиги, в лице Реала, Барселоны и Атлетико. Его надо наигрывать в Реале и продлить его на смену центральному нападающему, которого мы подпишем, я надеюсь. Бывает так, что часто приходится играть в навесы, а в штрафной не кому побороться за мяч. В таких случаях, Хоселу как раз таки тот, кто нужен. Он хорошо умеет играть в воздухе. Да и внизу тоже очень неплох. Не могу понять, почему против Атлетико Мадрид Карло Анчелотти не выпустил его в старте. Родриго ведь с замены хорошо выходит. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Гость
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