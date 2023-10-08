Хоселу повторил достижение Рауля в «Реале»

Нападающий «Реала» Хоселу отметился забитым голом в матче Ла Лиги против «Осасуны» (4:0).
Таким образом, Хоселу стал третьим испанским футболистом в XXI веке, который сумел забить 5 и более голов за «Реал» в своих первых девяти матчах за сезон в чемпионате Испании.
Ранее это удавалось только Раулю Гонсалесу и Хавьеру Портильо.
Удачи тебе с Реалом !
Удачи тебе с Реалом !
Спасибо, что подсказали... действительно есть такая ошибка... только на другом сайте... у меня, кстати, тоже 2:0.
Спасибо, что подсказали... действительно есть такая ошибка... только на другом сайте... у меня, кстати, тоже 2:0.
Но Хоселу ещё на многое способен. Играя за слабые команды, Хоселу часто наказывал лидеров Ла Лиги, в лице Реала, Барселоны и Атлетико. Его надо наигрывать в Реале и продлить его на смену центральному нападающему, которого мы подпишем, я надеюсь. Бывает так, что часто приходится играть в навесы, а в штрафной не кому побороться за мяч. В таких случаях, Хоселу как раз таки тот, кто нужен. Он хорошо умеет играть в воздухе. Да и внизу тоже очень неплох. Не могу понять, почему против Атлетико Мадрид Карло Анчелотти не выпустил его в старте. Родриго ведь с замены хорошо выходит. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Но Хоселу ещё на многое способен. Играя за слабые команды, Хоселу часто наказывал лидеров Ла Лиги, в лице Реала, Барселоны и Атлетико. Его надо наигрывать в Реале и продлить его на смену центральному нападающему, которого мы подпишем, я надеюсь. Бывает так, что часто приходится играть в навесы, а в штрафной не кому побороться за мяч. В таких случаях, Хоселу как раз таки тот, кто нужен. Он хорошо умеет играть в воздухе. Да и внизу тоже очень неплох. Не могу понять, почему против Атлетико Мадрид Карло Анчелотти не выпустил его в старте. Родриго ведь с замены хорошо выходит. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!