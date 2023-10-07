Нападающий «Бернли» стал рекордсменом, забив гол в ворота «Челси» .

Нападающий «Бернли» Уилсон Одоберт отметился забитым голом в матче 6-го тура АПЛ против «Челси».
Таким образом, француз стал первый футболистом в истории «Бернли», забившим в рамках Английской Премьер-Лиги в возрасте 18 лет или младше.
Нападающий «Бернли» Уилсон Одоберт отметился забитым голом в матче 6-го тура АПЛ против «Челси».
Таким образом, француз стал первый футболистом в истории «Бернли», забившим в рамках Английской Премьер-Лиги в возрасте 18 лет или младше.
Уже даже команды аутсайдеры , устанавливают рекорды , играя с некогда топ клубом не только АПЛ но и мирового футбола . Челси медленно но уверенно идёт ко дну . Ну а как можно расценивать игру команды которая имеет в своём активе всего семь забитых мячей в семи играх и проигрывает матч аутсайдеру у которого было всего одно очко в своём активе и шестнадцать пропущенных мячей. И даже такому сопернику Челси не смогли забить , так ещё и небыло сделано ни одного удара в створ ворот . Как я и говорил ранее, что в руководстве клуба Челси собрались дилетанты , далёкие от футбола люди , которые сосредоточены на купле - продажи игроков, а сама футбольная составляющая напрочь отсутствует и игра команды и турнирное положение команды яркое тому подтверждение . Мои искренние сочувствия болельщикам Челси.
Уже даже команды аутсайдеры , устанавливают рекорды , играя с некогда топ клубом не только АПЛ но и мирового футбола . Челси медленно но уверенно идёт ко дну . Ну а как можно расценивать игру команды которая имеет в своём активе всего семь забитых мячей в семи играх и проигрывает матч аутсайдеру у которого было всего одно очко в своём активе и шестнадцать пропущенных мячей. И даже такому сопернику Челси не смогли забить , так ещё и небыло сделано ни одного удара в створ ворот . Как я и говорил ранее, что в руководстве клуба Челси собрались дилетанты , далёкие от футбола люди , которые сосредоточены на купле - продажи игроков, а сама футбольная составляющая напрочь отсутствует и игра команды и турнирное положение команды яркое тому подтверждение . Мои искренние сочувствия болельщикам Челси.