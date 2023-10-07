Нападающий «Бернли» стал рекордсменом, забив гол в ворота «Челси» .

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вчера, 17:27

Нападающий «Бернли» отметился забитым голом в матче 6-го тура АПЛ против «Челси».

Таким образом, француз стал первый футболистом в истории «Бернли», забившим в рамках Английской Премьер-Лиги в возрасте 18 лет или младше.