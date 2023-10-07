Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Нападающий «Бернли» стал рекордсменом, забив гол в ворота «Челси»

вчера, 17:27
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Бернли» Уилсон Одоберт отметился забитым голом в матче 6-го тура АПЛ против «Челси».

Таким образом, француз стал первый футболистом в истории «Бернли», забившим в рамках Английской Премьер-Лиги в возрасте 18 лет или младше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хоселу повторил достижение Рауля в «Реале»
Сегодня, 00:45
«Челси» впервые с октября 2022-го выиграл 2 гостевых матча АПЛ подряд
Вчера, 23:16
«Манчестер Юнайтед» установил уникальный личный рекорд в АПЛ
Вчера, 20:34
Беллингем повторил достижение чемпионата Испании 67-летней давности
Вчера, 19:44
«Тоттенхэм» выдал лучший старт с сезона 1960/61. Тогда клуб стал чемпионом
Вчера, 17:01
Хави провёл сотую игру во главе «Барселоны»
05 октября
Сортировать
Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:07
Смешно во всем винить руководство. Они сделали невозможное - полностью обновить старый состав за 2 ТО, купить по 2 и 3 человека на каждую позицию, привезти проверенных специалистов успешных проектов (спорт.диры, скауты, менеджеры, мед штаб. и т.д.) Их ошибкой стала увольнение Тухеля и Поттера. Первый мб сам был токсичен, да и даже с ним были вопросы. В сезоне с ЛЧ играли хуже Лестера буквально (борьба с ними за топ4 и финал КА), МС в финале сам слился по большому счету. А вот Поттера слила токчичная фанбаза! С челом уверенно проходили в плейофф ЛЧ, в АПЛ как минимум поставленная игра с кучей моментов было (не забываем игру с Виллой...). А шли плохо по веским причинам: полный лазарет как Ливерпуль Клоппа (с ними вровень шли), внезапный ЧМ посреди сезона, внезапное назначение сразу после Тухеля - по всем критериям нужно было дать время и посмотреть на игру в ЛЧ с ним, а не с новым человек (точнее с Френки...зато с характером...).
shlomo
shlomo
вчера в 18:03
Ну что, молодца.... уже оставил свой след в футболе. Пусть пока только такой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48
Нападающий «Бернли» стал рекордсменом, забив гол в ворота «Челси» .
Уже даже команды аутсайдеры , устанавливают рекорды , играя с некогда топ клубом не только АПЛ но и мирового футбола . Челси медленно но уверенно идёт ко дну . Ну а как можно расценивать игру команды которая имеет в своём активе всего семь забитых мячей в семи играх и проигрывает матч аутсайдеру у которого было всего одно очко в своём активе и шестнадцать пропущенных мячей. И даже такому сопернику Челси не смогли забить , так ещё и небыло сделано ни одного удара в створ ворот . Как я и говорил ранее, что в руководстве клуба Челси собрались дилетанты , далёкие от футбола люди , которые сосредоточены на купле - продажи игроков, а сама футбольная составляющая напрочь отсутствует и игра команды и турнирное положение команды яркое тому подтверждение . Мои искренние сочувствия болельщикам Челси.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:41
Кросс ждем еле парочку
2seuc4mhsgpv
2seuc4mhsgpv
вчера в 17:28
Именно вс Челси это не удивительно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 