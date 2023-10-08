Саудовская Аравия примет чемпионат мира 2034

Саудовская Аравия стала наиболее вероятным местом проведения чемпионата мира 2034.
Сообщается, что «данный вопрос уже решён», а «ФИФА получит миллиарды».
Представителей Австралии, которая тоже претендует на турнир, это не устраивает. Саудовская Аравия, вероятно, возьмет большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке.
На этой неделе также определилось место проведения ЧМ-2030. Он пройдет в шести странах на трех континентах.
P.S. Нужно узнать, куда в последнее время Бэккенбауэр ездил, а то журналисты, те же, что Блаттера подсидели, утверждали, что именно он ездил по Африке и скупал их голоса для Катара в своё время, хаха)
P.S. Нужно узнать, куда в последнее время Бэккенбауэр ездил, а то журналисты, те же, что Блаттера подсидели, утверждали, что именно он ездил по Африке и скупал их голоса для Катара в своё время, хаха)
Ну если уровень саудитов повысится и инфраструктура будет на уровне, то почему бы и нет
Хотя как мне кажется там очередность вроде должна быть по континентам
Получается следующий - Северная Америка, потом Южная или Африка, следом Европа
И уже после них Азия
Так будет логичнее
Ну если уровень саудитов повысится и инфраструктура будет на уровне, то почему бы и нет
Хотя как мне кажется там очередность вроде должна быть по континентам
Получается следующий - Северная Америка, потом Южная или Африка, следом Европа
И уже после них Азия
Так будет логичнее