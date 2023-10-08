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Саудовская Аравия примет чемпионат мира 2034

вчера, 08:31

Саудовская Аравия стала наиболее вероятным местом проведения чемпионата мира 2034.

Сообщается, что «данный вопрос уже решён», а «ФИФА получит миллиарды».

Представителей Австралии, которая тоже претендует на турнир, это не устраивает. Саудовская Аравия, вероятно, возьмет большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке.

На этой неделе также определилось место проведения ЧМ-2030. Он пройдет в шести странах на трех континентах.

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт МЛС
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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:43
Остаётся надеяться, что к этому времени их нефтюшка не закончится.. Хе..
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 14:36
Австралия всё-таки предпочтительнее, но уж больно далеко.
ОПС
ОПС
вчера в 12:17
Может Россия уже будет допущена. Жалко, что не придется посмотреть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:45
Австралийцы то куда лезут со своими погремушками?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:35
Где-то в Великобритании сейчас произойдет взрыв под креслами чиновников)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:28
Дожить бы до этого чемпионата !
nubom
nubom
вчера в 11:14
К этому времени чемпионаты будет организовывать уже не ФИФА, а Федерация Футбольных Ассоциаций Саудовской Аравии...
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:09
Хорошо хоть в одной стране
Ну если уровень саудитов повысится и инфраструктура будет на уровне, то почему бы и нет
Хотя как мне кажется там очередность вроде должна быть по континентам
Получается следующий - Северная Америка, потом Южная или Африка, следом Европа
И уже после них Азия
Так будет логичнее
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:06
Чтобы были честные выборы, нужно лишить Африку, Океанию и Центральную Америку права голоса. А то какой смысл, когда половина голосов - у самых бедных и криминализированных стран, которые никогда на ЧМ не попадут, представители которых только и ждут, чтобы продать свои голоса. Смешно.

P.S. Нужно узнать, куда в последнее время Бэккенбауэр ездил, а то журналисты, те же, что Блаттера подсидели, утверждали, что именно он ездил по Африке и скупал их голоса для Катара в своё время, хаха)
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:06
А фифашники получат миллиарды , занесли арабы чемоданчик
НикСта63
НикСта63
вчера в 11:01
ФИФА совсем долбанулась.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:27
До 2034 мир разрушится
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:13
2034 год... А будет ли в это время ФИФА?
И какой-то футбол с ЧМ, вообще?
Сейчас, завтра-то никто не знает что будет...
А уж в 2034...
Оптимисты, однако...
lotsman
lotsman
вчера в 10:11
До 34 года ещё дожить надо. Может к тому времени формат какой нибудь изменится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:05
Было очевидно после того, как ФИФА для ротации континентов взяла на 2030 сразу и Европу и Африку и всучила даже Южной Америке три матча, чтобы никто из них не имел права побороться за 2034
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:53
Деньги все и решат.
Predator94
Predator94
вчера в 09:49
А вы говорите что не надо чм свой делать России. Ведь смотрите весь европейский футбол куплен арабами. И чемпион заранее известен. Им был Месси. Все куплено! Нахрен нам участвовать там , где все куплено и еще отстраняют нас там?
Predator94
Predator94
вчера в 09:47
В 38 авт76ия
А России нужно свой чм создавать, фифа и уефа это коррупционеры , чемпионы всегда европейцы, подкупные, алчные, мерзость
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:22
Заслужили своими взносами - заносами и содержанием звёзд футбола и их бывших клубов...
ABir
ABir
вчера в 09:04
Всем нужны деньги, а не кенгуру
Elliada
Elliada
вчера в 09:03
Снова зимний ЧМ????? Ну хоть время совпадает с нашим.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 09:01
А выигреет ЧМ по всей видимости игрок МС ПСЖ или Ньюкасла
И ЗМ этот игрок получит
И все равно что это кого то не устраивает
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