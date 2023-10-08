Саудовская Аравия примет чемпионат мира 2034

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вчера, 08:31

Саудовская Аравия стала наиболее вероятным местом проведения чемпионата мира 2034.

Сообщается, что «данный вопрос уже решён», а « ФИФА получит миллиарды».

Представителей Австралии, которая тоже претендует на турнир, это не устраивает. Саудовская Аравия, вероятно, возьмет большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке.