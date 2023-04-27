Новые улицы в Москве могут назвать в честь Черенкова и братьев Старостиных

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вчера, 19:16

На портале «Активный Гражданин» началось голосование по выбору новых названий улиц, которые находятся на территории бывшего тушинского аэрополя рядом со стадионом «Открытие Арена».

Некоторые улицы могут быть названы в честь легенд «Спартака» — братьев Старостиных. Помимо этого, имена Федора Черенкова и Николая Озерова также могут быть увековечены таким образом.