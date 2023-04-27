Новые улицы в Москве могут назвать в честь Черенкова и братьев Старостиных

На портале «Активный Гражданин» началось голосование по выбору новых названий улиц, которые находятся на территории бывшего тушинского аэрополя рядом со стадионом «Открытие Арена».
Некоторые улицы могут быть названы в честь легенд «Спартака» — братьев Старостиных. Помимо этого, имена Федора Черенкова и Николая Озерова также могут быть увековечены таким образом.
Что касается патриотического угара, как ты говоришь, то это, может определять только тот, кто сейчас в СВО.
Что касается патриотического угара, как ты говоришь, то это, может определять только тот, кто сейчас в СВО.
Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.
Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.
Эти футболисты масштабные личности для всей России. А у поклонников Газпрома свои герои и личности. Нам до них дела нет совсем.
Эти футболисты масштабные личности для всей России. А у поклонников Газпрома свои герои и личности. Нам до них дела нет совсем.
Без героев НЕ БУДКТ и стадионов, придёт время и будут улицы И.А. Нетто, братьев Старостиных, а сейчас в*йна, ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Я так думаю.
Без героев НЕ БУДКТ и стадионов, придёт время и будут улицы И.А. Нетто, братьев Старостиных, а сейчас в*йна, ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Я так думаю.
Я так понимаю речь идет о футболистах?
Я так понимаю речь идет о футболистах?