Soccer.ru
ГлавнаяНовостиГорода и страны

Новые улицы в Москве могут назвать в честь Черенкова и братьев Старостиных

вчера, 19:16

На портале «Активный Гражданин» началось голосование по выбору новых названий улиц, которые находятся на территории бывшего тушинского аэрополя рядом со стадионом «Открытие Арена».

Некоторые улицы могут быть названы в честь легенд «Спартака» — братьев Старостиных. Помимо этого, имена Федора Черенкова и Николая Озерова также могут быть увековечены таким образом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жизнь Роналду в Саудовской Аравии. От часов за 630 тысяч фунтов до встречи с Тайсоном
15 апреляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии9
Игроки сборной России не смогли прогуляться по Тегерану из-за плохой погоды
22 марта
СлухиКубок Америки 2024 может пройти в США
08 декабря 2022
Бывший тренер «Локомотива» Комппер до сих пор остаётся в Москве
30 ноября 2022
Европейцы ждут очень необычный ЧМ. В Катаре – слухи о запретах и дорогое пиво
18 ноября 2022Максим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии4
Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028
16 ноября 2022
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:17
Во-первых : ничего не нормализуется , а во-вторых это перечисленное 62о нам больше не пригодятся . И ,если можно, привидите пример , когда патриотический угар приводил к че у-то плохому !
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:11
Я смотрю, Юрчик, эта тема- тебе ближе и роднее, чем футбольная...
Что касается патриотического угара, как ты говоришь, то это, может определять только тот, кто сейчас в СВО.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 14:04
Согласен с Вами.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:55, ред.
А когда всё нормализуется, вернуть им прежние названия, т.е. "Киевская", "Варшавская" и т.д. ? Патриотический угар никогда до добра не приводил.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:51
Удивлён, что кто-то думает так же, как вы.
альсато
альсато
сегодня в 11:02
ПРОТИВ!...против названий улиц и городов в честь (кем бы они небыли ) людей!....ибо.. без грешных -НЕ БЫВАЕТ!
112910415
112910415
сегодня в 08:41
хорошо, правильно, уместно !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:14
Лично я не сторонник этой задумки . Больше обрадовался если бы переименовали станции метро : Киевская , Варшавская , Пражская , Братиславская, Рижская ,
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 05:20


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 00:16
Победы над кем ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Не надо впадать в старческий маразм.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:12
Назвать улицы в честь указанных спортсменов - принижение вклада в спорт вообще и футбол в частности других, ныне покойных, достойнейших футболистов клуба, фамилии которых на слуху.
nik9373
nik9373
вчера в 22:52
Проголосовал за Федю.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:11
Слишком много на себя берёшь, когда судишь всех подряд со своей колокольни с психологическими комплексами по поводу Газпрома.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:14
Я так понял. что по тебе лучше воздвигнуть монумент на Охте в честь "самой масштабной личности МИЛЛЕРА?
Эти футболисты масштабные личности для всей России. А у поклонников Газпрома свои герои и личности. Нам до них дела нет совсем.
Capral
Capral
вчера в 21:06
А улица в Честь В.С.Синявского есть в Москве? Уверен что нет. А ведь он- первый советский комментатор! Много Достойных людей было в СССР!
Gahi
Gahi
вчера в 21:03
Хорошая идея и главное рядом со стадионом, тем более люди которые создавали историю клуба. Удачи
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Вот пусть трибуны на открывашке и называют их именами. Можно даже именные ряды учредить, а улицы оставьте личностям помасштабнее, эти не тянут.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:37, ред.
Это великие люди ...а кто это принимает?стёб...пиар или пранк а может это новая волна мобилизации
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:26
Эти люди сделали очень много для советского футбола. Правильно что их имена увековечат таким образом
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:17
Будь здрав Дружище Олег !
Без героев НЕ БУДКТ и стадионов, придёт время и будут улицы И.А. Нетто, братьев Старостиных, а сейчас в*йна, ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Я так думаю.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:16
главное не Дзюбы и Черчесова
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:07
Добрый вечер Эдуард Григорьевич!

Я так понимаю речь идет о футболистах?
bril2006
bril2006
вчера в 20:05
Рядом со стадионом улица Игоря Нетто, поэтому это было бы и правильно, достойно и логично!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:54
А на мой взгляд новые улицы надо назвать именами героев СВО.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:49
Вообще территорию вокруг стадиона надо обвеховать и присвоить статус автономной области в составе г.Москвы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:45, ред.
Фёдор Черенков достоин, если не в честь него то кого, спортсменов много, выдающихся единицы?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:41
Достойные люди, правильный выбор, отличная идея!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:38
Было бы неплохо,достойные люди.
shlomo
shlomo
вчера в 19:33
Очень мудрое и правильное решение... дай Бог чтобы получилось
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 