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Саутгейт недоволен идеей проведения ЧМ-2030 в шести странах

вчера, 10:59

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об идее проведения чемпионата мира 2030 года в шести странах.

Я не совсем понимаю, насколько справедливыми будут такие соревнования. Мне еще нужно будет как следует оценить всё это, но я и сейчас вижу, что три матча будут сыграны в Южной Америке, затем этим командам придётся путешествовать по всему миру, снова менять часовой пояс, и они также будут играть с преимуществом хозяев против одного из соперников. Есть большая разница между игрой с Аргентиной в Буэнос-Айресе и игрой с ней в Касабланке. Это существенное изменение в конкурентной борьбе.

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Все комментарии
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 13:02
Да это вообще бред какой-то!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:14
Шесть это мало, давайте семь, тогда Саутгейт будет еще больше недоволен.
Горожане
Горожане
вчера в 11:36
Саутгейт собирается тренировать английскую сборную в 30том году?
Что то я сомневаюсь!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:35
Чиновники совсем охренели - взяли капусту у всех, кто её пропихивал, а как футболисты будут крутиться вокруг земной оси - это их не касается. В очередной раз услышим, что это был самый лучший ЧМ из всех, только не понятно в какой из 6 стран он будет лучшим
j7saw6vwfn9v
j7saw6vwfn9v
вчера в 11:30
Да вы у себя-то на острове и то без Тофика Бахрамова ни хрена выиграть не можете! Вам-то, лузерищам, кака хрен разница?
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:10
ЧМ в 6-ти станах? Это - какой-то винегрет, а не ЧМ будет.
Нужно возвращаться к старым традициям: каждый ЧМ - в одной стране.
Гость
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