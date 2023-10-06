Саутгейт недоволен идеей проведения ЧМ-2030 в шести странах

Главный тренер сборной Англии высказался об идее проведения чемпионата мира 2030 года в шести странах.

Я не совсем понимаю, насколько справедливыми будут такие соревнования. Мне еще нужно будет как следует оценить всё это, но я и сейчас вижу, что три матча будут сыграны в Южной Америке, затем этим командам придётся путешествовать по всему миру, снова менять часовой пояс, и они также будут играть с преимуществом хозяев против одного из соперников. Есть большая разница между игрой с Аргентиной в Буэнос-Айресе и игрой с ней в Касабланке. Это существенное изменение в конкурентной борьбе.