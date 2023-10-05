Финал чемпионата мира 2030 года пройдёт в Марокко

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вчера, 12:04

Финал ЧМ -2030 должен пройти в Марокко в городе Касабланка.

Решающий матч, как сообщают марокканские журналисты, состоится на новом стадионе, строительство которого планируют завершить в 2025 году. Вместимость арены будет более 90 тысяч зрителей.