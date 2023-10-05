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Финал чемпионата мира 2030 года пройдёт в Марокко

вчера, 12:04

Финал ЧМ-2030 должен пройти в Марокко в городе Касабланка.

Решающий матч, как сообщают марокканские журналисты, состоится на новом стадионе, строительство которого планируют завершить в 2025 году. Вместимость арены будет более 90 тысяч зрителей.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 19:01
Весь чемпионат разбросали по всему миру. Перелёты очень большие. Как то не удобно всё это. Теряется ощущение праздника футбола. Намного ярче всё, когда это происходит в одной стране. Настроение футбольное, встречи болельщиков. А так - там сыграли матч, там сыграли........................... какой то размазанный праздник.
Elliada
Elliada
вчера в 18:25
А это не опасно? Недавнее землетрясение стало неожиданностью. Да и жарко в Марокко. Лучше всего провести в Португалии, в Испании и так много матчей
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 17:36
Если в 2030 году Месси в качестве тренера сб. Аргентины выиграет ЧМ, то злые языки скажут, что это всё было подстроенно.
Всё - таки хорошо, что в Барселоне решили начать реконструкцию легендарного стадиона несмотря на тяжёлый кризис, он будет выделяться среди всех этих Марокканских, Катарских, Мадридских 80 - 90 тыс., своими внушительными размерами и вместимостью 106 тыс. Хотя нужно было вернуть старую вместимость - 120 тыс.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:28
Будут с Бадром Хари обниматься и под Kiss Camera целоваться и нежится у всех на виду.
Может уже к этому времени Роналду совершит официальный каминг аут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:41
роналду точно будет там. может как игрок, а может больлещик
протон
протон
вчера в 14:07
Мадрид (2), Барселона, Севилья, Валенсия (если достроят новый), Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад, Сельта, Малага, Канары, Майорка, Сарагоса - навскидку эти стадионы могли бы принять.
В Португалии понятно - два в Лиссабоне, один в Порту. Но можно и стадион Браги по фану - в скале.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:54
Теперь на это понадобятся деньги...
Дорогу Китаю!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:03
Теперь в Мороко станет жить веселее!
112910415
112910415
вчера в 12:37
может, и правда пройдёт
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 12:33
Дожить бы ещё до тридцатого года!
nubom
nubom
вчера в 12:17
Нам лучше об этом и не заморачиваться. У нас уже сейчас сплошная морока.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:09
В Марокко строят свою "Маракану" -
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