Финал чемпионата мира 2030 года пройдёт в Марокко

Финал ЧМ-2030 должен пройти в Марокко в городе Касабланка.
Решающий матч, как сообщают марокканские журналисты, состоится на новом стадионе, строительство которого планируют завершить в 2025 году. Вместимость арены будет более 90 тысяч зрителей.
Финал ЧМ-2030 должен пройти в Марокко в городе Касабланка.
Решающий матч, как сообщают марокканские журналисты, состоится на новом стадионе, строительство которого планируют завершить в 2025 году. Вместимость арены будет более 90 тысяч зрителей.
Всё - таки хорошо, что в Барселоне решили начать реконструкцию легендарного стадиона несмотря на тяжёлый кризис, он будет выделяться среди всех этих Марокканских, Катарских, Мадридских 80 - 90 тыс., своими внушительными размерами и вместимостью 106 тыс. Хотя нужно было вернуть старую вместимость - 120 тыс.
Всё - таки хорошо, что в Барселоне решили начать реконструкцию легендарного стадиона несмотря на тяжёлый кризис, он будет выделяться среди всех этих Марокканских, Катарских, Мадридских 80 - 90 тыс., своими внушительными размерами и вместимостью 106 тыс. Хотя нужно было вернуть старую вместимость - 120 тыс.
Может уже к этому времени Роналду совершит официальный каминг аут.
Может уже к этому времени Роналду совершит официальный каминг аут.
В Португалии понятно - два в Лиссабоне, один в Порту. Но можно и стадион Браги по фану - в скале.
В Португалии понятно - два в Лиссабоне, один в Порту. Но можно и стадион Браги по фану - в скале.
Дорогу Китаю!!!
Дорогу Китаю!!!