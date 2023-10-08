«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев вышел на поле во втором тайме

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вчера, 16:07

«Марсель» крупно обыграл «Гавр» в 8-м туре Лиги 1 (3:0).

Аруна Санганте отличился на 18-й минуте автоголом и вывел хозяев вперед. Удвоил преимущество коллектива Пьер-Эмерик Обамеянг на 21-й, а итоговый счет установил Исмаила Сарр на 84-й.

У гостей на 40-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Рассул Ндиайе. Полузащитник «темно-синих» Далер Кузяев вышел на поле на 59-й вместо Яссина Кечта.

После поединка «Марсель» идет на 6-м месте (12 баллов), «Гавр» расположился на 13-й строчке (9 пунктов).