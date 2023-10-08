«Монако» обыграло «Реймс» и вернулось на 1-е место в Лиге 1

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сегодня, 00:11

«Реймс» проиграл «Монако» (1:3) в матче 8-го тура Лиги 1.

На 42-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Монако» Исмаил Якобс. На 46-й минуте нападающий Фоларин Балогун удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Виссам Бен-Йеддер довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте полузащитник «Реймса» Тедди Теума с пенальти отыграл один гол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 75 минут.

«Монако» идёт на 1-м месте (17 очков), «Реймс» занимает 4-е место (13 очков).