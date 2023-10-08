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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Монако» обыграло «Реймс» и вернулось на 1-е место в Лиге 1

сегодня, 00:11
РеймсЛоготип футбольный клуб Реймс1 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Реймс» проиграл «Монако» (1:3) в матче 8-го тура Лиги 1.

На 42-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Монако» Исмаил Якобс. На 46-й минуте нападающий Фоларин Балогун удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Виссам Бен-Йеддер довёл счёт до разгромного. На 57-й минуте полузащитник «Реймса» Тедди Теума с пенальти отыграл один гол.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 75 минут.

«Монако» идёт на 1-м месте (17 очков), «Реймс» занимает 4-е место (13 очков).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Манкунианцы конечно молодцы, но что-то мне подсказывает, что когда ПСЖ заиграет в полную силу, шансов на чемпионство у них останется не много
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:52
Судя по всему борьба за чемпионство во Франции в этом сезоне обещает быть интересной.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:20
Молодцы ребятушки, так держать !
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:54
Брест может догнать Монако уже сегодня!
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