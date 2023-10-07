«Краснодар» обыграл «Ростов», проигрывая в 2 гола по ходу матча

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вчера, 20:56

«Краснодар» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ .

На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ростова» Даниил Глебов. На 41-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отыграл один гол, а на 80-й минуте автогол забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко. В дополнительное ко второму тайму время Джон Кордоба принёс победу «Краснодару».

«Краснодар» идёт на 1-м месте (27 очков), «Ростов» занимает 13-е место (10 очков).