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«Краснодар» обыграл «Ростов», проигрывая в 2 гола по ходу матча

вчера, 20:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ.

На 23-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ростова» Даниил Глебов. На 41-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отыграл один гол, а на 80-й минуте автогол забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко. В дополнительное ко второму тайму время Джон Кордоба принёс победу «Краснодару».

«Краснодар» идёт на 1-м месте (27 очков), «Ростов» занимает 13-е место (10 очков).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:52
Краснодар, с победой!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 05:27
Ну как ни с чем? С Баранкой он остался.
-Хостинский-
-Хостинский- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:35
2 раза брали бронзу
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 02:27
Амбиции после неудачного тайма компенсировали стальной дух с чемпионским оттенком
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:58
Второй тайм это настоящий чемпионский характер от Краснодара. Пусть они и станут чемпионами РПЛ!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:00
Проявили силу воли и победили - молодцы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:52
Эх....!
Ростовушка... На Дону!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:30
В Краснодаре шапки не нужны...там тепло...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
Валера переиграл Краснодар и Ростов и остался ни с чем
a-league
a-league ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:31
Да, первого ...
Ростов 3-0 Рубин
52, 78, 88
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:26
У Краснодара 8 побед....к октябрю....
У Абаскаля в прошлом сезоне к концу октября было 10....
И только ленивый не одел на него медаль высшей пробы ещё до Нового года.....
Чем это закончилось весной все знают....

С симпатией отношусь к Краснодару...завсегда радуюсь его успехам....
Но право дело....не время шапки кидать....2/3-ти чемпионата впереди.....
pomor45
pomor45 ответ виктор бочарников (раскрыть)
вчера в 22:21
Без валидола не смотри.
pomor45
pomor45 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 22:19
Это позолота. Может слезть с весенним снегом.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:17
Везде цыплят по осени считают, а в РПЛ по весне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:11
Согласен....
У Краснодара начинается непростой выездной период...
Из 6-ти следующих официальных игр - 5 в гостях....ЦСКА,Спартак,Зенит и т.д.....
Вот наверное после этого "непростого ноября" уже можно будет говорить о чемпионских амбициях....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:06
Валеркин Ростов в зоне вылета (13-е место в РПЛ) из чего следует, что... пора Гёргичу з/п поднять, так сказать, для мотивации ... как бы для.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:06
Три очка хорошо, но лучше обойтись без валидола.
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 21:54
Комличенко молодец... спас свою команду...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:47
КубанцОв с волевой победой! А Ростов надо лечить, пропускать обидные голы в концовках матча это уже патология.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:43
Молодцы, несмотря на то, что днина в воротах пыталась всеми силами слить матч.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Хорошо, что выиграл "Краснодар". Хорошо для чемпионата и нас с вами. Чувствую, что этот матч будет интереснее анонсируемого с самого утра матча "ЦСКА - Спартак ".
112910415
112910415
вчера в 21:41
чудеса в решете !
7stars2
7stars2
вчера в 21:40
Комличенко сравнял счёт с пенальти?)) ну, ну...опять косячим, уважаемый соккер? Ну, кто у вас там такой внимательный?!
lotsman
lotsman
вчера в 21:37
Ростовчане, ростовчане, не смогли довести начатое до победы.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 21:35
Средний возраст "Локо меньше,чем "Краснодара" и "Ростова",а ЦСКА и "Спартака"-такой же,как у последних.По разным источникам - +\- 0,01 год.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:35, ред.
Комличенко сравнял счёт не с пенальти (как обычно), а автоголом.
Исправьте ошибку в статье...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:34
Весной всё станет на свои места.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:34
Краснодар уже сделал заявку на медали. И с каждым туром эта заявка становится всё более золотой.
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:31
Браво Краснодар! Если Быки возьмут титул , только порадуюсь , давно пора. Галицкий знает что делает , в отличии от некоторых "футбольных" деятелей.
pomor45
pomor45 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:31
Он привык. Это его нормальное состояние.
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