«Пари НН» переиграл «Крылья Советов»

«Пари НН» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 11-го тура РПЛ (2:0).
Эдгар Севикян открыл счет на 13-й минуте, а Зе Турбо удвоил преимущество команды на 90+4-й.
После игры «Пари НН» идет на 5-м месте (17 очков), «Крылья Советов» находятся на 2-й строчке (21 пункт).
Да и не умеют крылышки играть в позиционной атаке, класса пока такого нет, да и не будет потому что команду растаскивают постоянно
И это поражение похоже как Рубину проиграли
Пускай это будет второй отправной точкой, тем более дальше Зенит
А Пари НН с победой, молодцы, так держать!
Да и не умеют крылышки играть в позиционной атаке, класса пока такого нет, да и не будет потому что команду растаскивают постоянно
И это поражение похоже как Рубину проиграли
Пускай это будет второй отправной точкой, тем более дальше Зенит
А Пари НН с победой, молодцы, так держать!
1), Крылья эмоционально выплеснулись на Спартаке.
2). НН сыграл вторым номером, и очень аккуратно и цепко в обороне.
3). Юран настоящий Тренер. Он это доказал раньше, ещё в Туле, но был оболган и задвинут. Время рассудит.
4). В п.2 я сказал, что цепко сыграли в обороне. Это не был автобус, это был коллективный отбор мяча и быстрая игра в атаку!!! Крылья были ошарашены!!! Это чисто тренерская победа, но конечно с чётким исполнением плана игроками. Удивил Юран:- не кричал, не бегал, руками не махал, бутылки с водой не разбрасывал!!!))))
Юран был един с командой!!!!
1), Крылья эмоционально выплеснулись на Спартаке.
2). НН сыграл вторым номером, и очень аккуратно и цепко в обороне.
3). Юран настоящий Тренер. Он это доказал раньше, ещё в Туле, но был оболган и задвинут. Время рассудит.
4). В п.2 я сказал, что цепко сыграли в обороне. Это не был автобус, это был коллективный отбор мяча и быстрая игра в атаку!!! Крылья были ошарашены!!! Это чисто тренерская победа, но конечно с чётким исполнением плана игроками. Удивил Юран:- не кричал, не бегал, руками не махал, бутылки с водой не разбрасывал!!!))))
Юран был един с командой!!!!