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«Пари НН» переиграл «Крылья Советов»

вчера, 15:55
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Пари НН» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 11-го тура РПЛ (2:0).

Эдгар Севикян открыл счет на 13-й минуте, а Зе Турбо удвоил преимущество команды на 90+4-й.

После игры «Пари НН» идет на 5-м месте (17 очков), «Крылья Советов» находятся на 2-й строчке (21 пункт).

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:08
Умеет Юран свинью подложить.
112910415
112910415
вчера в 19:21
неожиданно и круто !
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:08
НН и его футбольных болельщиков с тяжёлой , но такой желанной и дорогой победой!!! Пока добирался со стадиона, наши эксперты в принципе отметили главное.
1), Крылья эмоционально выплеснулись на Спартаке.
2). НН сыграл вторым номером, и очень аккуратно и цепко в обороне.
3). Юран настоящий Тренер. Он это доказал раньше, ещё в Туле, но был оболган и задвинут. Время рассудит.
4). В п.2 я сказал, что цепко сыграли в обороне. Это не был автобус, это был коллективный отбор мяча и быстрая игра в атаку!!! Крылья были ошарашены!!! Это чисто тренерская победа, но конечно с чётким исполнением плана игроками. Удивил Юран:- не кричал, не бегал, руками не махал, бутылки с водой не разбрасывал!!!))))
Юран был един с командой!!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:51
Я помню Ваш пост. Абсолютно верно подмечено, Юран отдал мяч Крыльям и перекрыл все зоны, не дал сопернику разбежаться. 8 человек оборонялись у Нижнего, но это был не автобус, а гибкая пружина!!! И ещё, Мамаду просто перегрыз центр поля, всё подобрал, у всех отобрал, скорость, отбор мяча, техника, передачи, просто фантастика для нашего клуба. Ох заберут летом или в Москву или за бугор. Только со стадиона, эмоции переполняют!!!)
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:23
Лично мне футбол понравился - счет справедливый.
ABir
ABir
вчера в 18:17
Вот и закончилась сказка самой забивной команды. Играть в давление и владение мячом очень отличается от игры в жесткую оборону на контратаках,
makkie
makkie
вчера в 17:42
Похоже Крылья потратили все силы на Спартак.
Потом отлетели от Ахмата в Кубке, а сегодня и Нижнему проиграли.
lotsman
lotsman
вчера в 17:40
Ну вот Крылышки споткнулись, с победой Новгород. Сегодня ещё будет интереснейший матч Спартак - ЦСКА. Московское дерби. Как говорят, в дерби фаворитов не бывает, но я поставлю на Армейцев. Битва будет серьёзной. Команды набрали по 16 очков в 10 матчах, Спартак идет на шестом месте, ЦСКА на восьмом. При этом армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении пяти встреч, завершив четыре из них вничью. Обе команды понесли потери. У Спартака - Селихов, Товареш и Соболев. У ЦСКА - Дивеев и Агапов. В прошлом сезоне в дерби Спартак, на своём поле выиграл 2 - 1. Армейцам надо взять реванш. Честной борьбы и удачи всем.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 17:34
Крылья все отдали ради победы над Спартаком,как будто им чемпионство за это дадут или президентство страны. Крылья это начало конца,они как поднялись,так и упадут пике.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:26
4.10 после поражения от Ахмата в Кубке дал пост, который подтвердился сегодня, что Самаре сложно будет с командами уровня Ахмата, НН, Рубина. Юрана и Ко с победой! Солидно было, когда в конце Зе Турбо добил внешней стороной стопы обводящим ударом в дальний угол. Тактика верная принесла плоды НН. Не дали пространства и как следствие разбежаться лишив Самару ее главного оружия. Все просто.
С 5-м местом НН!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:10
Видна рука Юрана. Радует тренер , что может поставить игру....С победой Нижний
Ну а от Самары я другого и не ожидал после игры с Спартаком
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:05
Болельщики Самары сколько помню всегда на измене,при проигрыше то матч продали,то сверху команду дали,то слили.Проиграли Вы,второй матч подряд в чистую.
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:03, ред.
Поражение по делу, нет моментов - нет голов
Да и не умеют крылышки играть в позиционной атаке, класса пока такого нет, да и не будет потому что команду растаскивают постоянно
И это поражение похоже как Рубину проиграли
Пускай это будет второй отправной точкой, тем более дальше Зенит
А Пари НН с победой, молодцы, так держать!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:21
У Краснодара состав во сколько Барриосов?)...
протон
протон
вчера в 16:15
Плохая игра для Крыльев ...
Юран переиграл сегодня
Команда не отошла от победы над Спартаком, возможно возомнили в себе Манчестер Сити
В общем поражение иногда тоже полезно
НН молодцы, свой план на игру исполнили.
Крылья понятно, что на 2-м месте долго не будут, тут иллюзий никто не питает. Но судейство в матчах с Пари всегда такое - возможный пенальти на Бейле не смотрят, мяч в руку идёт тоже пропускают. Зато офсайд там, где его и близко не было, увидеть это за здрасьте. Про тактику мелкого и среднего фола говорить не буду, хотя это надо наказывать жк.
Да, это не отменяет пижонства команды и отсутствия злости и собранности, но заметно раздражает.
1viking17
1viking17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:14
Конечно согласен. Будем надеяться на успех моей команды
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:13
Юран правильный тренер...
С командой со стоимостью состава в полБарриоса в трёх очках от Семака...

Браво!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 16:11
Я вижу ты поклонник КС и это хорошо. Скажу тебе, что в футболе и в спорте вообще бывает психологическое истощение. Выгорели ребята после игры со Спартаком. Выплеснули все и наступил спад. Н это пройдет. КС молодцы!
1viking17
1viking17 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:09
Может быть, может быть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 16:08
И снова заговор?
Сп62
Сп62
вчера в 16:08
Не умеют наши команды вскрыаать оборону команды, играющую только на контратаках. Крылышки бегущая команда, но разбежаться Юран не дал, отсюда и результат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:07
Как важна роль тренера показал Юран. Из ничего сделал команду, которая уже в топ-5, пусть временно, но впереди всех московских команд. Да, Серега колючий, своенравный, не ложится под начальство, но он Тренер. Проглядели в Спартаке своего в доску спартача. У него была бы игра. Молодцы НН. Так держать
1viking17
1viking17 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:06
Значит кто то дал команду остановиться
particular
particular
вчера в 16:05
Нижегородцы сложили приезжим крылья...
В турнире пропали закономерность и предсказуемость - и это хорошо...
nubom
nubom
вчера в 16:05
Неужто сложили крылья перед пике?
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:04
НиНо рулит.... Юран !!! Вся команда молодцы!!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:03
Хороший заголовок для статьи)
Futurista
Futurista
вчера в 16:03
Крыльев хватило только на Спартак...теперь сливают всухую всем подряд)...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:02
С победой, Пари! Отдали мяч гостям, которые не смогли им воспользоваться. Первый гол - очень техничный, важно не только заставить мяч лететь вверх, Севикян еще и заставил его упасть в ворота. А второй гол подходит под правило "не забиваешь ты - забьют тебе". Крылья пыхтели-пыхтели, но в итоге пропустили
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:01
Нижний с победой - молодцы!
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