«Пари НН» переиграл «Крылья Советов»

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вчера, 15:55

«Пари НН» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 11-го тура РПЛ (2:0).

Эдгар Севикян открыл счет на 13-й минуте, а Зе Турбо удвоил преимущество команды на 90+4-й.

После игры «Пари НН» идет на 5-м месте (17 очков), «Крылья Советов» находятся на 2-й строчке (21 пункт).