Гол Пулишича принёс «Милану» победу над «Дженоа»

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вчера, 23:55

«Милан» в гостях обыграл «Дженоа» (1:0) в матче 8-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 87-й минуте забил полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. В дополнительное ко второму тайму время были удалены вратарь «Милана» Мик Меньян и голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес.

«Милан» идёт на 1-м месте (21 очко), «Дженоа» занимает 15-е место (8 очков).