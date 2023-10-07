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Гол Пулишича принёс «Милану» победу над «Дженоа»

вчера, 23:55
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» в гостях обыграл «Дженоа» (1:0) в матче 8-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 87-й минуте забил полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. В дополнительное ко второму тайму время были удалены вратарь «Милана» Мик Меньян и голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес.

«Милан» идёт на 1-м месте (21 очко), «Дженоа» занимает 15-е место (8 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Милан»
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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:10
Круто итальянцы разбавили вечерок
Киперы перестарались
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 04:54
Ничья была бы более справедливым результатом.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:55
Меньян явно брал уроки у Рэми Боньяски...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:51
Матч можно было не смотреть до 85 минуты, а потом началась жара. Концовка просто топ: мне не приходит на ум матча, где было удаление двух вратарей. Ну, и Жиру воротчик просто ТОП!
В целом нулевая ничья была бы более справедливым результатом, но победа есть победа.
Поздравляю болел Милана.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 00:40
Немного не дотянули
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Не вижу у Вас этой ставки в конкурсе.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:09
Брага 2-1 Риу Ави прогноз2-0 это 2 очка, поставили 0 очков.
3ton
3ton
вчера в 23:58
Концовка матча - бомба
Жиру ЗМ

АПЛ как обычно отдыхает в сторонке

Италия умеет делать футбольные трилеры 😂😂
Гость
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