Гол Пулишича принёс «Милану» победу над «Дженоа»

«Милан» в гостях обыграл «Дженоа» (1:0) в матче 8-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 87-й минуте забил полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. В дополнительное ко второму тайму время были удалены вратарь «Милана» Мик Меньян и голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес.
«Милан» идёт на 1-м месте (21 очко), «Дженоа» занимает 15-е место (8 очков).
В целом нулевая ничья была бы более справедливым результатом, но победа есть победа.
Поздравляю болел Милана.
В целом нулевая ничья была бы более справедливым результатом, но победа есть победа.
Поздравляю болел Милана.